e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi haricinde farklı uygulamalarla öğrenci ve velilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. E-okul üzerinden öğrenci not ve devamsızlıklarının öğrenebileceği gibi, e okul'dan takdir mi teşekkür mü alacaklarını da hesaplayabilirler.

E-OKUL İLE TAKDİR, TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan bilgi edinme platformu e-Okul, günümüzde milyonlarca öğrencinin sık sık girdiği bir platform haline geldi. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden eğitimine dair her türlü bilgiye tek tıkla ulaşabiliyor. Not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı ve sınav tarihleri başta olmak üzere birçok bilginin ulaşıldığı e-Okul sistemine girişin nasıl yapılacağı da araştırılıyor.

Ayrıca veliler de çocuğunun sınav notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntülemek için internet üzerinde "e-Okul giriş" ve "e-Okul VBS giriş" aramalarını arttırmış durumda. Yazılı sonuçlarının açıklandığı bu dönemde sık sık ziyaret edilen e-Okul sistemi, öğrencilerin ve velilerin uğrak noktası.

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