e-Okul VBS giriş, öğrenciler ve veliler tarafından sıkça aratılıyor. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi karnelerini alan öğrenciler, dönem notlarını yeniden görüntülemek için e-Okul VBS giriş sistemini sorguluyor. MEB'in veli bilgilendirme sistemi olan e-Okul üzerinde öğretmenler dönem notlarını vb. öğrenci bilgilerini girmektedir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul VBS giriş yaparak dönem bilgilerini görüntüleyebilir. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ilgili merak edilenler...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-Okul sistemini açabilmek için eokulyd.meb.gov.tr internet adresine giriş yapılması gerekiyor. Belirtilen linkte e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) yer alıyor. Öğretmenler e-Okul YBS'ye kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrencilerinin dönem bilgilerini girebilmektedir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul VBS'ye girerek öğretmenlerin girmiş olduğu dönem bilgilerini görüntüleyebilmektedir.

e-Okul VBS giriş için öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrebci okul numarası yazılır. Açılan pencerede öğrenciye ait kişisel bilgiler girilir. Daha sonra sol tarafta yer alan "Öğrenci Bilgileri" kategorisinin içerisinde yer alan öğrenciye ait dönem bilgileri görüntülenmektedir.

Burada, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunmaktadır.

e OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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