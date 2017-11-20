E-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul giriş yapma

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte eğitim sisteminde de bir çok kolaylıklar mümkün oldu. Eskiden vatandaşlar her hangi bir kurumla görüşmek için saatlerce beklemekteydi. Ancak şimdi oldukça kolaylaşan bu durumlara gerek kalmadan artık insanlar ulaşmak istedikleri bilgiye sadece bir kaç sayesinde ulaşabilmektedir. Bu durumu fark eden yetkili resmi kurumlar da kendi alanlarında bir sistem oluşturarak artık insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediler ve daha refah bir düzeyde yaşamalarına da katkıda bulundular. Eskiden bir kuruma gitmek istediğinizde bu kurum zaman zamana merkezi konumlarda olmayabiliyor ve buraya ulaşım sağlamak için de bir kaç araç değiştirmeniz de gerekiyor da ve bunun sonucunda ise işinizin kesin yapılacağı garantisi bile verilmiyor biraz da kişilerin insiyatifine kalıyordu.

Ancak herkesin adaletli bir şekilde aynı kaliteli hizmeti alabilmeleri adına oluşturulan sistemlerden biri de E-okul sistemidir. E- okul sistemi öğrenci ile ilgilenmek isteyen ancak öğrencisi hakkında bir bilgi almak için eğitim gördüğü okula gitmeye vakti olmayan ebeveynlerin oldukça işine yararlı bir sistem olmuştur. Bu sistem ile beraber veli öğrencisi hakkında bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor ve inceleyebiliyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul sistemi sadece velilerin kullandığı değil aynı zamanda öğrencilerinde sıkça kendilerine ait sınav notlarının en güncel haline ulaşmak için kullandıkları bir sistem haline getirilmiştir. E- okul sistemi ile birlikte artık velisi bulunduğu öğrencinin eğitim gördüğü okula gitmek zorunda kalmıyor ve böylelikle gereksiz bir zaman kaybı da yaşanmıyor. E- okul sistemi sadece not bilgilendirme sistemi değildir. E- okul sistemi aynı zamanda öğrencinin devamsızlıkları ile de veliyi bilgilendiren ve bunları detaylı anlatımları ile açıklama getiren de bir sistemdir. Aynı zamanda öğrencinin ilkokuldan mezun oluncaya kadar eğitim hayatı boyunca tutulmuş tüm resmi kayıtları da saklayan ve istenildiği takdirde kişinin önüne kronolojik bir şekilde sıralayan bir sistemdir. E- okul sistemini ise kullanmak oldukça basittir.

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın. Ve daha sonrasında sağ tarafta kalan sekmelerden birine tıklayarak dilediğiniz işlemi gerçekleştirin. İşte bu şekilde hem öğrenciler hemde veliler tüm bilgilere ulaşabilir.

e-okul

E-Okul giriş nasıl yapılır?

E-Okul giriş

e-okul veli bilgilendirme sistemi

E-okul vbs giriş

E-Okul VBS

E-okul veli bilgilendirme sistemi giriş