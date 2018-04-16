ÖSYM'nin yakın zamanda uygulamaya soktuğu e-YDS'nin yeni sınavı için başvurular sona ermek üzere. YDS Kamu personellerinin ve akademik kariyerlerine devam etmek istyeyenlerin, yabancı dil seviyelerini ölçmek için yapılıyor. İşte e-YDS'ye dair detaylar ve sınav başvuru bilgileri...

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

28 Nisan saat 14.45'te gerçekleştirilecek e-YDS için 16 Mart'ta başlayan başvurular, 19 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Bir sonraki e-YDS ise 12 Mayıs'ta yapılacak ve o sınavında başvuruları 18 Nisan'da başlıyor.

e-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS için sınav başvuru ücreti 200,00 TL olarak belirlendi. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar.

Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer

E-YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılıyor. Ancak sınava girişleri kolaylaştırma adına ÖSYM tarafından yılın belirli zamanlarında e-YDS de uygulanıyor.

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