İstanbul Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş’in avukatı, imar barışının beklenmesini istedi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Ebru Gündeş’in avukatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın avukatı katıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Yalıda tadilat işlemlerini yapan diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir gelmedi. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasını sağlayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam da duruşmayı takip etti. Avukatı çekilen sanık Gökdemir için barodan atanan avukat ise mazeret dilekçesi sundu.

BOĞAZ’I KAPSAMIYOR

Ebru Gündeş’en avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz etti. Gündeş’in avukatlarından Begüm Can Güven, 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Bilirkişiler cezalandırma istemişler. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Bu bilirkişiyi reddediyoruz. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz” dedi.

Rıza Sarraf’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Gündeş’in haberinin olmadığını iddia eden avukat Güven, “İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” diye konuştu.

Bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebi reddeden mahkeme, sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi. Bu arada, Meclis Komisyonu’ndan geçen İmar Affı Yasa Tasarısı’nda, Boğaziçi öngörünüm bölgesi ve Tarihi Yarımada kapsam dışında bırakılıyor.

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