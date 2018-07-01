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Şallı'nın "Mutlu pazarlar" notunu düştüğü bu pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Şanlı'nın bu paylaşımına, "Bu ne güzellik?", "Güzellik tanrıçası" şeklinde yorumlar yaptı.