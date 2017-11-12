Ece Uslu: Dostlar alışverişte görsün

Ece Uslu, Cihangir’de bir mağazada ev alışverişi yaparken görüntülendi.



HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını “Dostlar alışverişte görsün diye buradayım. Hayatımda her şey yolunda” diyerek geçiştirdi.

ece uslu