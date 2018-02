Survivor 2018 All Star, geçtiğimiz günlerde başlamasıyla birlikte yarışmacılar arasındaki kıran kırana mücadele başladı. Survivor 2018 All Star'da ilk olarak Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Ecem Karaağaç, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda All Star takımına geçiş yaptı. Peki Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ecem kimdir?

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Karaağaç, proffesyonel olarak yüzücülük yapmaktadır.

Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.

Tv8'de yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alacak.

