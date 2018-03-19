Eda Ece kimdir? Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz rolünü canlandıran Eda Ece'nin hayat hikayesi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki başarılı genç oyuncu Eda Ece kimdir? Yasak Elma Yıldız kimdir? İşte Eda Ece'nin hayat hikayesi...

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır.

Eda Ece Oynadığı Diziler ve Filmler

– Beni Böyle Sev (Zeyno)

– Pis Yedili (Günçiçek-Cimbom)

– Adını Feriha Koydum

– Bez Bebek

– Hayat Bilgisi

– Aşkın Mucizeleri

– Kocan Kadar Konuş / film (Ceren)

– Kızım İçin / Film (Tuba)

– Mahpeyker Kösem Sultan / Film

YILDIZ YILMAZ KARAKTERİ KİMDİR?

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

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