Edirne'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu madde 'bonzai' kullanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Mahalleli de cenaze töreni öncesi tepki amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

İHA'nın haberine göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde son zamanlarda artan uyuşturucu kullanımı, gençleri etkilemeye devam ediyor. Hemen hemen her gün bir bonzai vakasının olduğu ilçede, son kurban ise 18 yaşındaki Kenan Kabayel oldu. Haftasonu içtiği bonzai sonucu fenalaşan ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabayel'in hayatını kaybetmesinin ardından ilçede çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde halk, bonzai satışı ve kullanıcılarına karşı ayaklandı.

"BAŞKA ANNELER YANMASIN"

Oğlunun cenazesinin camiye getirilişi sırasında konuşan acılı anne Mutlu Kabayel ise, "Ben bir anneyim. Ben oğlumu kaybettim. Başkalarının evlatları yanmasın. Bu satıcılara Tayyip Erdoğan tank yollasın. Bu Keşan'ın bonzaisi bitsin. Başka anneler yanmasın" diye sitemlerini dile getirdi.





EMNİYET ÖNÜNE YÜRÜDÜLER

Kenan Kabayel'in cenaze töreni öncesi toplanan öfkeli kalabalık ve Kabayel'in yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne yürüdü. Bu sırada kalabalığın içinde kavga çıkardığı iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.

Burada konuşan Kenan Kabayel'in babası Ahmet Kabayel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, İçişleri Bakanım. Keşan'a el atın. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Başkalarının canı yanmasın. Ne olur Cumhurbaşkanım, sesimizi duy" dedi.

Emniyet önünde toplanan kalabalık, herhangi bir olay yaşanmadan polis tarafından uzaklaştırıldı. Kalabalık daha sonra cenaze namazı için İki Şerefeli Çarşı Camii'ne hareket etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.



"EMNİYETİMİZ YANINIZDA"

Öte yandan, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ile birlikte cami önünde cenaze namazına katılan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da kalabalığı sakinleştirerek, "Emniyetimiz bu anlamda sizlerin her zaman yanında. Bonzai satan kişilere hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte emniyete gidip, kimlerin sattığını ihbar edeceğiz. Sakin olup hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Acımız büyük. Şimdi hep birlikte namaza girelim" dedi.

Öfkeli kalabalık daha sonra ise hayatını kaybeden Kenan Kabayel'in cenaze namazını kıldı. Kabayel'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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