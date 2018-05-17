Efes’te turiste Roma temalı karşılama

Dünya turu kapsamında Aydın’ın Kuşadası Limanı’na demirleyen kruvaziyer gemisiyle gelen büyük bölümü İngiliz ve ABD’li turistler, gündüz ören yerlerini ve Kuşadası çarşılarını gezerken, akşam ise İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde klasik müzik dinletisi keyfi yaşadı.

KLASİK MÜZİK KEYFİ

HT Egeli'de yer alan habere göre kruvaziyer gemisinin, 60 liman, 29 ülkeyi kapsayan 102 günlük dünya turu sırasıda Kuşadası’na geldiği belirtildi. 191 metre uzunluğundaki gemiden inen İngiliz ve ABD’li 850 yolcu, gündüz örenyerleri ve Kuşadası çarşılarında gezdikten sonra akşam İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’ndeki klasik müzik konserini izledi.

Antik kente karşılanıp, çiçekli taç takılarak içeri alınan turistler, kapıda Roma Dönemi nöbetçi kostümü giyen görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turistler daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası tarafından tarihi mekanda verilen ve 2 saat süren klasik müzik dinletisinin keyfini yaşadı.

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