Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında, saat 12.14'te Ege Denizi'nde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



DEPREM, İZMİR'İN MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ



DHA'nın haberine göre, depremin, yerin 27 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı. Depremin, İzmir'in merkezinde de hissedildiği belirtildi.

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