Ege semalarında görsel şölen

Muğla merkez ve ilçelerinin yanı sıra Aydın ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sırasında turizm cenneti Bodrum ayrı bir güzelliğe büründü.

İHA'nın haberine göre; Bodrum'da semayı aydınlatan şimşekler seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu.

BODRUM

ege

sağanak yağış