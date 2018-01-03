Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca sürücü adayı bu sorunun yanıtını arıyor. 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları için adaylar merak içinde. MEB'in yayınladığı takvime göre ehliyet sınav sonuçları bugün açıklanacak. Peki, ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları ve merak edilen soruların yanıtı haberimizin detaylarında...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 23 ARALIK 2017 EHLİYET SINAVI
2017'nin son ehliyey sınavı olan MTSKS-5 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Milyonlarca sürücü adayı, ehliyet sınavının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bugün açıklanacak sonuçlar için heyecanı gittikçe artan adaylar, sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. MEB'in yayınladığı takvimde sonuçların açıklanacağı saat belli değil. Fakat bir önceki ehliyet sınavının sonuçları 12.26'da açıklanmıştı. Buna göe 23 Aralık ehliyet sınavının sonuçlarının da öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.
Ehliyet sınav sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
23 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.
- Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.
- Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.
- Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.
- Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.
- Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.
- Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.
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