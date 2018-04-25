Milli Eğim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı 21 Nisan'da yapılmıştı. Bu tarihte sınava katılan adaylar, ehliyet sınav sonuçlarını heyecanla beklerken, MEB sınav soruları ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, ehliyet sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte 21 Nisan ehliyet sınav soruları ve cevapları görüntüleme sayfası...

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (K KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (L KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (M KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (N KİTAPÇIĞI)

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