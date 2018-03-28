Salihli Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı, un başta olmak üzere yakıt ve maya fiyatlarında yaşanan artış ile işçilik maliyetleri, kira giderlerinin yükselmesi nedeniyle ekmek fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İHA'nın aktardığına göre; Esnaf Odası Başkanı Makasçı, giderlerin her geçen gün artmasına rağmen, ilçede 2 yıl aradan sonra ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldığını vurgu yaptı.

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