Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, ATO Congresium'da gerçekleştirilen "3. Marka Festivali"nde sanal para Bitcoin'i değerlendirdi.

Bitcoin hakkında vatandaşları uyaran Zeybekci, "Bitcoin bugün çılgınlık haline geldi. Şu anda yok, bir aralar Türkiye'de saadet zincirleri vardı, hatırlar mısınız?" diye sordu.

"ALT ZEMİNİ YOKTUR"

Bu tarz çılgınlıklarda dolandırıcılığın en sondakine kadar devam ettiğini kaydeden Ekonomi Bakanı şunları söyledi:

"Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur. Bu, dünyayı sadece bir veya iki her şeyiyle kontrol ettiğiniz, cendere altına aldığınız, gerektiğinde zulmettiğiniz bir para birimine mahkum edemeyeceğinizin çıkışlarıdır bunlar. Onun için bunun çaresi de bulunacak."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, sabah saatlerinde Twitter hesabından paylaştığı mesajda Bitcoin'i tarihin en büyük finans balonlarından biri olan lale çılgınlığına benzetmişti.