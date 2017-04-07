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Buka Sofa, Gamze Stöger
ALIŞVERİŞ

Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyor

Özelleştirilebilir akıllı çözüm seçenekleriyle öne çıkan ve ilk mağazasını geçtiğimiz Eylül ayında Avcılar’da açan mobilya markası Buka Sofa, online satışa başladı. Tüketiciler, Buka Sofa’nın online mağazasında her bir mobilya için sunulan ölçü , kılıf, ayak, renk, konfor seçeneklerinden zevkine, ihtiyacına ve mekanına göre kendi ürününü online olarak tasarlayabiliyor

07 Nisan 2017 Cuma, 17:44:26 Güncelleme: 17:45:43 HABERTURK.COM

Online mağazacılığın büyüyen sektörler arasında olduğunu vurgulayan Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger, şöyle konuştu:

"Hayatımızda iyiden iyiye yer eden online alışveriş, artık daha hızlı, daha kolay. Bugün baktığınızda hemen hemen her marka fiziki mağazalarında bulunan tüm ürünleri online ortamda da satışa sunuyor. Biz de müşterilerimize hızlı ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatmak üzere hizmet ağımızı online’a taşıdık. Türkiye’nin her yerinden SSL ödeme sistemi ile güvenli alışveriş imkanı sunan online mağazamız, ürün yelpazemizde bulunan tüm ürünleri online olarak satın alma imkanı sunuyor. Ürün çeşitliliğimizin yanı sıra modern ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip online mağazamızla Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Mobilya sektöründe bir yenilik olan kılıf değişim konseptiyle öne çıkan Buka Sofa, online mağazasında da mobilyalar için en uygun boyut, kılıf, ayak veya yüzey materyallerini seçerek evlerin karakterine uygun seçenekler sunuyor.

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