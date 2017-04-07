Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyor

Online mağazacılığın büyüyen sektörler arasında olduğunu vurgulayan Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger, şöyle konuştu:

"Hayatımızda iyiden iyiye yer eden online alışveriş, artık daha hızlı, daha kolay. Bugün baktığınızda hemen hemen her marka fiziki mağazalarında bulunan tüm ürünleri online ortamda da satışa sunuyor. Biz de müşterilerimize hızlı ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatmak üzere hizmet ağımızı online’a taşıdık. Türkiye’nin her yerinden SSL ödeme sistemi ile güvenli alışveriş imkanı sunan online mağazamız, ürün yelpazemizde bulunan tüm ürünleri online olarak satın alma imkanı sunuyor. Ürün çeşitliliğimizin yanı sıra modern ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip online mağazamızla Türkiye’nin en büyük mobilya e-ticaret sitesi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Mobilya sektöründe bir yenilik olan kılıf değişim konseptiyle öne çıkan Buka Sofa, online mağazasında da mobilyalar için en uygun boyut, kılıf, ayak veya yüzey materyallerini seçerek evlerin karakterine uygun seçenekler sunuyor.