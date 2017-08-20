Kartlı harcamada bu yıl 17.5 milyar liralık harcama kuyum ve mobilya sektörüne yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartlarıyla 927 milyon lira ve kredi kartlarıyla 11 milyar 149 milyon lira olmak üzere 12 milyar 76 milyon lira harcandı.



Söz konusu dönemde bu işlemler için banka kartları 7.7 milyon ve kredi kartları 31.2 milyon kez cüzdandan çıktı.



Bu yılın ilk yarısında kuyum sektöründe banka kartıyla 830 milyon lira ve kredi kartlarıyla 4 milyar 596 milyon lira olmak üzere 5 milyar 426 milyon lira tutarında harcama yapıldı.



Böylece kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartları ile ilk yarıda 17 milyar 502 milyon liralık ödeme yapıldığı görüldü. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'lik artışa işaret etti.



KARTLI HARCAMALAR 2. VE 3. ÇEYREKTE ARTIYOR



BKM verilerine göre son 5 yıllık dönem incelendiğinde mobilya ve kuyum sektöründe en fazla harcamaların ağırlıklı olarak düğün sezonu tabir edilen ikinci ve üçüncü çeyrekte yaşandığı görüldü. Bu yılın ikinci çeyreğinde ilgili sektörlerde kartlarla yapılan harcama tutarı 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 8.3 artış gösterdi.



Kuyum ve mobilya sektöründe bu yılın ikinci çeyreğinde 9.4 milyar TL ve geçen yılın aynı çeyreğinde 8.7 milyar TL ödeme yapıldı.

Banka ve kredi kartları ile mobilya ve dekorasyon ödemeleri son 5 yılda 101 milyar 112 milyon lira olurken, kuyum sektöründeki ödeme tutarı 57 milyar 508 milyon lirayı buldu. Böylece ilgili sektörlerdeki kartla harcama tutarı 158 milyar 620 milyon lira oldu.

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Bankalararası Kart Merkezi