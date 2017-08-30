Maliye elektronik ticareti izlemeye alıyor

Maliye Bakanlığı internette özellikle konut ve araç alım satımıyla ilgili faaliyet gösteren aracılık şirketlerini takibe almaya hazırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili olarak hazırladığı tebliğ taslağı görüşe açıldı.



Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ilgili kurum ve kuruluşlar taslakla ilgili görüş ve önerilerini 22 Eylül’e kadar gönderebilecekler. Taslağa göre Maliye Bakanlığı, elektronik ticaretle ilgili her türlü bilgileri artık online olarak toplayacak. İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller ile motorlu araçların satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri, ilanlara ait bilgileri en geç 1 Ocak 2018’den itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na gönderecekler.



Maliye’ye gönderilecek bilgilerin içeriğinde ilanın kimin tarafından verildiği, ilanın konut, arsa, gayrimenkul, motorlu taşıt olarak cinsi, metrekaresi ve fiyat bilgisi yer alacak.



BİLDİRİLMEYEN İLANA CEZA



Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, her bir ilan için 350 liradan bin 400 liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. İnternet üzerinden satılan malları taşıyan firmalar da alıcı ve satıcıya ilişkin bilgileri bakanlığa bildirecek. Gönderici ve alıcılar yurtdışındaysa da bilgi aktarılması zorunlu olacak. Bankaların yanı sıra ödeme hizmeti sağlayıcıları da Maliye’ye bilgi vermekle yükümlü olacak.



1 OCAK 2018’E KADAR SÜRE TANINACAK



Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1 Ocak 2018’de e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçecekler.



E-FATURAYA GEÇİLECEK



E-ticaret yapanlara e-fatura ve e-arşiv zorunluluğunun kapsamı genişletilecek. Brüt satış tutarı 1-5 milyon lira arasında olanlar isterlerse e-fatura düzenleyecek ancak e-arşiv tutmak zorunda olacak. Brüt satış tutarı 5 milyon lirayı aşanlar açısından ise hem e-fatura, hem de e-arşiv zorunlu olacak.

elektronik ticaret

e-ticaret şartları

e-fatura

e-ticaret vergi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi, ABD’li Amazon.com, Türkiye pazarına girdi. İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre Amazon Core Europe, Türkiye’de Amazon Turkey Services Yönetim Destek hizmetleri limited şirketini kurdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter’daki hesabında Amazon’un Türkiye’de şirket kurmasını elektronik ticaretin gelişmesi için olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Şimşek, Amazon’un KOBİ’ler için yeni bir platform olduğuna dikkat çekti.