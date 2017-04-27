Dün güne yatay başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırmasının ardından düşüşe geçti ve 3,5608'i gördü.

Küresel piyasalardaki pozitif havanın devamı ve TCMB'nin faiz kararının etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla 3,5585'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 azalışla 3,8841, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 4,5890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının izleneceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu, 3,60 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda pozitif hava devam ederken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek.

ABD'de dün vergi reformu tasarısına yönelik detaylar ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından açıklandı. Tasarı, mevcut durumda yüzde 10'dan başlayarak yüzde 39,6'ya kadar yükselen bireysel gelir vergisi oranlarının, yüzde 10, 25 ve 35 olmak üzere 3 dilim haline getirilmesini, kurumlar vergisi oranının ise yüzde 35'ten yüzde 15'e çekilmesini öngörüyor.

Analistler, vergi indiriminin bütçe açığını artırmadan nasıl karşılanacağına ilişkin detaylar konusunda ayrıntılı bir planın sunulmadığına, bu nedenle hedefe ulaşılmasının zorluklar barındığına dikkati çekti.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Trump ile diğer liderlerin NAFTA'nın şu anda iptal edilmemesi ve her üç ülkenin de çıkarlarına uygun olacak şekilde yeniden müzakere edilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

New York borsası, Trump hükümetinin vergi reformu tasarısını açıklamasının ardından günü kayıplarla tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,10, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de günü yatay tamamladı.

Bugün ABD'de, toptan eşya stokları, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları ve ABD Kansas City Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları ise perakende şirketleri başta olmak üzere beklentinin üzerindeki şirket gelir artışlarının etkisiyle yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Asya tarafında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalışla 19.251,87 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.140 puan seviyelerinde yatay seyrediyor.

DOLAR/TL 3,56'NIN ALTINI GÖRDÜ

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırdı. GLP faiz oranındaki artışın etkisiyle dolar/TL 3,5608 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda değerlenen dolar nedeniyle bu seviyelerde tutunamayan dolar/TL 3,5780 seviyesinde dengelendi.

Asya piyasalarında en düşük 3,5579'u gören dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla 3,5620 seviyesinden alıcı buluyor. Altının gram fiyatı da 145 liranın altına geriledi.

BIST 100 endeksi dün Merkez Bankasının faiz kararı ile gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95,038,98 puanı gördü. Endeks, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü 94.522,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Trump'ın yeni vergi tasarısı ve bütçe ile ilgili gelişmelerin, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ekonomik ve tüketici güven endeksi

14.45 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

15.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

15.30 ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması

15.30 ABD, mart ayı toptan stokları

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, bekleyen konut satışları

18.00 ABD, Kansas City Fed imalat endeksi

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