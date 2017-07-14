Küresel piyasalar veri akışına odaklandı

Fed Başkanı Yellen, önceki günkü sunumunun ardından dün de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı. Ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirten Yellen, "Daha önceki genişleme dönemlerini izleyen ekonomik resesyonlar, enflasyonun kabul edilemez seviyelere yükselmesinden kaynaklandı. Şu anda çok farklı bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Yellen, enflasyona yönelik risklerin çift yönlü olduğunu vurgulayarak, bilançoyu finansal piyasaları etkilemeden küçültmek için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Yellen'ın açıklamaları sonrasında New York borsası yükseliş eğilimini korurken, dolar endeksi 95.5-96.0 dar bandındaki seyrini devam ettirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0.10, S&P 500 endeksi yüzde 0.19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.21 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1.6 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrasında avro/dolar paritesi 1.14 seviyesinde dengelenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0.12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.25 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0.05 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi verisinin önceki aya göre yüzde 3,6 gerilemesine karşın, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0.20 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul rekorlarına dün de devam ederken, dolar/TL 3.5658'den günü tamamladı. Dün açıklanan cari işlemler açığı verisinin, mayıs ayında beklentileri aşarak 5.24 milyar dolara ulaşmasına rağmen BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 104.915 puana, kapanış rekorunu da önceki güne göre yüzde 0.39 artışla 104.210 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışı ve yılın ilk yarısına ilişkin banka bilançolarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti. Bugün bankacılık sektörünün en önemli oyuncularından JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup'un ilk yarı finansal sonuçlarının açıklanacağını anımsatan analistler, haftanın son işlem gününde piyasalardaki pozitif görünümün korunabileceğini tahmin etti.

Analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazlı önemli direnç konumunda olan 29.300 puanı test ettiğini belirterek, bu seviyenin aşılması durumunda dolar bazında 30.000 yani cari kurla 107.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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