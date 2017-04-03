Vakıf Yatırım Menkul Değerler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TOKİ öncülüğünde uygulanan Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikasının halka arzına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, 29-31 Mart'ta sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılan gayrimenkul sertifikası halka arzında, toplam 143 milyon 242 bin 425 lira değerindeki her biri 42,50 lira olan 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

1 milyon 775 bin 842 adet sertifika (yüzde 52,7) kısmının yurt içi bireysel yatırımcılara, 1 milyon 594 bin 568 adet sertifika (yüzde 47,3) kısmının da yurt içi kurumsal yatırımcılara yapıldığı bildirildi.