EMLAK
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Gayrimenkul sertifikası, TOKİ
EMLAK

Toplam 3.3 milyon lira satış gerçekleşti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygulanacak gayrimenkul sertifikası halka arz sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre; 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası satışı gerçekleştirildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:10:13 Güncelleme: 16:14:05

Vakıf Yatırım Menkul Değerler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TOKİ öncülüğünde uygulanan Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikasının halka arzına ilişkin bilgilere yer verildi.



Açıklamada, 29-31 Mart'ta sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılan gayrimenkul sertifikası halka arzında, toplam 143 milyon 242 bin 425 lira değerindeki her biri 42,50 lira olan 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası satışının gerçekleştirildiği belirtildi.



1 milyon 775 bin 842 adet sertifika (yüzde 52,7) kısmının yurt içi bireysel yatırımcılara, 1 milyon 594 bin 568 adet sertifika (yüzde 47,3) kısmının da yurt içi kurumsal yatırımcılara yapıldığı bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TOKİ Başkanı Turan: 2017 hedefimiz 65 bin konut
EMLAK

Konut sektöründe neler oluyor?
Gayrimenkul Sertifikası başvuruları 29 Mart'ta başlıyor
EMLAK

Başvurular 29 Mart'ta başlıyor!
Borsada ev alma dönemi başlıyor
EMLAK

42.5 lira payla lüks ev fırsatı
TOKİ şehit ailelerine 102 milyon lira konut kredisi verecek
EMLAK

TOKİ'den şehit ailelerine destek!
TOKİ'den Van'a 'cazibe' merkezi
EMLAK

TOKİ'den Van'a 'cazibe' merkezi
Bina inşaatına yeni kurallar geliyor
EMLAK

İnşaatın kuralları değişiyor!
Ege'nin eski taş evleri "altın" değerinde
EMLAK

BU DÖKÜK EV 750 BİN LİRA!
Toplam 3.3 milyon lira satış gerçekleşti
EMLAK

HALKA ARZ KAZANDIRDI!
Emlak Konut GYO'dan ilk çeyrekte rekor satış geldi
EMLAK

REKOR ERKEN GELDİ!
Kiralara zam zamanı geldi
EMLAK

KİRALARA ZAM ZAMANI GELDİ
Eski model Nokia telefon hayat kurtardı
EMLAK

EFSANE ÖLMEDİ, ÖLDÜRMEDİ!
İmar yönetmeliği değişiyor
EMLAK

STÜDYO DAİRE ARTIK YASAK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme