Nef, FC Barcelona
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Nef FC Barcelona'nın sponsoru oldu

Nef, FC Barcelona ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Nef, dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor kulüplerinden FC Barcelona’nın bölgesel resmi sponsoru oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01:30 Güncelleme: 12:29:20 HABERTURK.COM

Sponsorluk, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur‘un ve FC Barcelona CRO’su Francesco Calvo’nun katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı. Sponsorluk kapsamında Nef, FC Barcelona’nın isim ve logo kullanım haklarının yanı sıra, reklam ve tanıtım aktivitelerinde Barcelona takımı ve oyuncularının görsel kullanım haklarına sahip oldu.

Ayrıca Nef Vakfı ve FC Barcelona Vakfı, ortak projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilinci üzerinde çalışmalar yapacak. İki taraf Türkiye’de ilk resmi FC Barcelona mağazasının açılması konusunda ortak adım atabilecek.



"NEF, FC BARCELONA'NIN TÜRKİYE'DEKİ ALGISINI GÜÇLENDİRECEK"

Basın toplantısında konuşan FC Barcelona CRO’su Francesco Calvo; Nef ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının FC Barcelona için büyük öneme sahip olan Türkiye pazarında daha da güçlenme sağlayacağını belirtti. Francesco Calvo "Nef ile ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona’nın Türkiye’deki sayısız taraftarıyla daha da yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

"FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Sporun toplumsal açıdan birleştirici gücüne dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "İnsanlar, dünyanın dört bir yanında bu oyunun peşinde yan yana durabiliyor, birlik olabiliyorlar. Bu açıdan futbol, ihtiyaç duyulan toplumsal duyguları artırması açısından önemli bir spor. Biz de Nef olarak sporun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. 2016 yılında Galatasaray’ın ana sponsoru olmuştuk. Şimdi de dünyada en çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona’ya, sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne katkı sunmayı amaçladık" açıklamalarında bulundu.

 

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