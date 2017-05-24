Konut satışları yükselirken birinci yine İstanbul oldu

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Nisan verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Konut satışları, 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 oranında artarak 114 bin 446 oldu.



İstanbul 20 bin 66 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satışlarında İstanbul'u yüzde 11.7 pay ve 13 bin 364 adet konut satışıyla Ankara takip etti. Üçüncü sırayı alan ise İzmir oldu. İzmir'de 7 bin 170 adet konut satışı gerçekleşti.



En düşük konut satışları ise 4 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak illerinde gerçekleşti.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 43 BİN 334 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artış göstererek 43 bin 334 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19.7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 87.5 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 71 bin 112 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 520 konut satışı ve yüzde 16.2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57.4 oldu. Ankara 8 bin 47 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 149 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.8 artarak 51 bin 988 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 206 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 872 konut satışı ile İzmir izledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2017’de ilk sırayı 571 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 385 konut satışı ile Antalya, 109 konut satışı ile Bursa, 97 konut satışı ile Trabzon, 69 konut satışı ile Yalova ve 65 konut satışı ile Ankara izledi.