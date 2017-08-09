İstanbul kira fiyatları! İstanbul öğrenci daire kira fiyatları

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileleri ise bütçelerine uygun kiralık ev aramaya başladı. En fazla üniversitenin bulunduğu İstanbul'da da gözler kiralık dairelere çevrildi. İstanbul'da kiralık daire fiyatları 900 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Öğrenciler ise çoğunlukla Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli bölgelerini tercih ediyor.



İstanbul genelinde halihazırda kiralık daire sıkıntısı olmadığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Fatih gibi hem turizmin hem de ticaretin çok yoğun yaşandığı birkaç ilçe haricinde öğrencilerin istediği lokasyonda kiralık daire bulabileceğini söyledi.



Aşa, bu eğitim-öğretim döneminin başında ilk defa ev kiralayacak üniversite öğrencisi sayısının ortalama 100 bini, bu kişilerin kiralayacağı daire sayısının da 35-40 bini bulmasını beklediklerini vurguladı.

SON BİR YILDA KİRALARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Son bir yılda İstanbul'da kiralık konutlarda yüzde 20-25 civarında düşüş yaşandığını belirten Aşa, "Bu yüzden öğrencilerin bu sene istediği yerde ve istediği fiyatta kiralık daire bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum" dedi.

ESENYURT'TA 900, BEŞİKTAŞ'TA 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Aşa, üniversite öğrencilerinin İstanbul'da en çok Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih ve Bakırköy'de kalmak istediğini belirterek, en çok kiralık daire talebinin bu ilçelere geldiğini söyledi.



Avcılar, Esenyurt, Zeytinburnu, Eyüp, Bahçelievler, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'nin de kısmen tercih edildiğini dile getiren Aşa, "Diğer ilçelere talep bu saydıklarıma göre daha az. Ancak şunu söyleyeyim; İstanbul'un merkezine yakın, Şile, Çatalca, Arnavutköy hariç diğer tüm ilçelerinde öğrencilerin kiralık konut talebi var" ifadelerini kullandı.



Aşa, en çok tercih edilen Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Şişli ve Kadıköy'de geçen yıl 2 bin 500-3 bin liraya ancak kiralanabilen 2+1 dairenin bu yıl 2 bin-2 bin 200 liraya kiralanabildiğini belirterek, bu ilçelerde kiralık fiyatların 2 bin liradan başladığını aktardı.



İstanbul'da en uygun kiralık 2+1 dairelerin öğrencilerin kısmen de tercih ettiği Esenyurt bölgesinde bulunduğunu anlatan Aşa, "Özellikle Esenyurt'un E-5 kısmının kuzeyinde kalan yerler öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Buralarda kiralar 900-bin liradan başlıyor" dedi.

ATAŞEHİR'DEN AVCILAR'A KALINABİLECEK KİRALIK DAİRE FİYATLARI

Aşa, Esenyurt'tan sonra öğrencilerin tercih edebileceği uygun fiyatlı bölgelere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Mesela Avcılar, İstanbul Üniversitesi nedeniyle tercih edilen ilçelerden. Avcılar'ın yanı sıra tercih edilen Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüp'te 1200-1300 TL'den kiralık daire bulmak mümkün. Küçükçekmece'nin Cennet, Beşyol gibi bölgelerinde ise bin 500 TL'ye kalınabilecek güzel bir daire kiralanabilir.



Ataşehir'de ise Kayışdağı gibi özel üniversiteler nedeniyle tercih edilen bölgeler var. Bu ilçede de bin ve bin 200 TL'den kiralık ev bulmak mümkün. Kiralık daire fiyatları Kartal ve Maltepe'nin güzel diyebileceğimiz bölgelerinde, E-5'in alt kısmında, bin 500 TL'den başlıyor. Ancak bu iki ilçenin kuzeyinde, yani E-5'in üst kısmında yüzde 25 civarında daha ucuza kiralık bulunabilir. Kısaca İstanbul genelinde öğrencinin kalabileceği 2+1 normal bir dairenin kirası 900 TL'den başlıyor. Bu rakamlar çok yükseklere çıkabiliyor ancak öğrenciler yüksek kiralı yerleri tercih etmiyor"



Aşa, kiralık dairelerden eskisi gibi öğrencilerin çok kalabalık kalmadığını belirterek, artık bir dairede 2 veya 3 kişi kalındığını, maddi durumu yerinde olan bazı öğrencilerin de tek kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

istanbul

kira fiyatları

öğrenci daire kira fiyatları