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07 NİSAN 2017
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motorin pompa
ENERJİ

Motorine dört günde ikinci zam

Motorin fiyatlarına 4 Nisan'da yapılan 8 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geldi.

07 Nisan 2017 Cuma, 09:30:16 Güncelleme: 17:37:57 HABERTURK.COM

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,51 liradan 4,60 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorine en son 4 Nisan'da 8 kuruş zam yapılmıştı.

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 2 saat önce
    bu gidişe Hayır dersiniz artık ...
  • Misafir 3 saat önce
    Yeter artık yeter zam zam zam
  • Misafir 4 saat önce
    Yeter artik yazik bu millete
  • Misafir 4 saat önce
    evet di yavaş yavaş hayır
  • Misafir 4 saat önce
    Böyle devam ederse hayır olacak
  • Misafir 6 saat önce
    hayırrrrrr....
  • Misafir 6 saat önce
    EVET DEMEYE DEVAM MÜSTAHAT SİZLERE
  • Misafir 6 saat önce
    Secim ustu cok yanlis bir zam bence.Devletimize oyun oynaniyo gibi....
  • Misafir 12 saat önce
    Allah tan korkunuz yok belli...
  • Misafir 12 saat önce
    Reis arkandayız
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