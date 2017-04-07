Motorine dört günde ikinci zam

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,51 liradan 4,60 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,62 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorine en son 4 Nisan'da 8 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 14
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Misafir 2 saat öncebu gidişe Hayır dersiniz artık ...30
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Misafir 3 saat önceYeter artık yeter zam zam zam60
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Misafir 4 saat önceYeter artik yazik bu millete90
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Misafir 4 saat önceevet di yavaş yavaş hayır180
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Misafir 4 saat önceBöyle devam ederse hayır olacak120
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Misafir 6 saat öncehayırrrrrr....246
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Misafir 6 saat önceEVET DEMEYE DEVAM MÜSTAHAT SİZLERE366
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Misafir 6 saat önceSecim ustu cok yanlis bir zam bence.Devletimize oyun oynaniyo gibi....636
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Misafir 12 saat önceAllah tan korkunuz yok belli...360
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Misafir 12 saat önceReis arkandayız1245
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