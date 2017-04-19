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İzmir elektrik kurulu, Manisa elektrik, Balıkesir elektrik, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
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İzmir, Balıkesir ve Manisa'dan elektrik desteği

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden edinilen bilgilere göre, rüzgar enerjisinde sahip oldukları 2 bin 822 megavatlık kurulu güçle İzmir, Balıkesir ve Manisa'da, yaklaşık 3 milyon hanenin ihtiyacına eş değer elektrik üretimi yapılıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:45:15 Güncelleme: 12:46:27 AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) aldığı bilgiye göre, geçen yıl devreye alınan bin 387 megavatla Türkiye'de toplam rüzgar kurulu gücü, 2016 sonu itibarıyla 6 bin 106 megavata ulaştı. Bu rakamla Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'inci sırada yer alan Türkiye'de, rüzgarın toplam enerji üretimi içindeki payı yüzde 7,7'ye ulaştı. Rüzgar enerjisinde işletme anlamında halen 152 firma faal durumda bulunuyor.

HANELERE RÜZGARDAN ELEKTRİK

Rüzgarda ilk sırada yer alan İzmir, bin 169 megavat kurulu gücüyle toplam rüzgar enerjisi üretiminin yüzde 19'unu, Balıkesir bin 14 megavatla yüzde 17'sini, Manisa 639 megavatla yüzde 10'unu karşılıyor.

Toplam 2 bin 822 megavatlık kurulu güçle İzmir, yaklaşık 1,3 milyon, Balıkesir 1 milyon, Manisa ise 753 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretiyor. Bu üç il, Türkiye'nin rüzgar enerjisi üretiminin ise yüzde 46'sını karşılıyor.

Bir süredir çeşitli nedenlerle yeni proje üretilememesi sonucunda, sektörde inşa halindeki projelerin toplam kurulu gücü 861 megavatta kaldı. Bu yıl sonunda yaklaşık 600-700 megavatlık santralin işletmeye alınabileceği öngörülüyor.

Orman izinleri ve diğer süreçlerin netleşmesi, ayrıca lisans alınmış ama inşasına başlanamamış projelerin devreye girmesiyle bu rakamın artacağı tahmin ediliyor.

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