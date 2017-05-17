benzin
ENERJİ

Benzin ve motorine zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruşluk zam yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:15:10 Güncelleme: 16:46:38 AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5.10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.11 liraya, İzmir'de 5.08 liradan 5.14 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.42 liradan 4.49 liraya, İstanbul'da 4,37 liradan 4,44 liraya, İzmir'de 4.39 liradan 4.46 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 5 Mayıs'ta 7 kuruş, motorinin litresinde de aynı gün 10 kuruş indirim yapılmıştı.

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YORUMLAR 70
  • Misafir 44 dakika önce
    yazıklar olsun düşeceği yere artıyor
  • Misafir 5 saat önce
    reisin zamaninda el atti dediki paran yoksa binme Ver Mehteri Verr
  • Misafir 5 saat önce
    ya hani EVET çıkınca her şey iyi olacaktı? EVET'i almak için önce indirim yaptınız!! işiniz bitince sömürgeye devam...!
  • Misafir 5 saat önce
    bir ulke anca bu kadar aptal yerine konup somurulur, haram olsun
  • Misafir 5 saat önce
    Habere bak daha rafineri zammı gelmeden, düşünce aşamasındayken gelmeyen zamma zam geliyor.Kursağınızda kalsın bu nasıl bir iş vergi de vergi nefesimiz bile vergi olmuş yazık
  • Misafir 5 saat önce
    Neden agac icin sokaga cikanlar zam icin cikmazlar varsa yoksa kafalari hainlige calisiyor
  • Misafir 6 saat önce
    KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK BU OLSA GEREK!!
  • Misafir 6 saat önce
    3 kurus indirip 6 kurus yukseltin nerden para kazanicaksiniz dimi ne oluck bu ulkenin hali yilda petrolden devletin kasasina ne kadar giriyo acaba su insanlari dusunen yok hic yaziklar olsun.
  • Misafir 6 saat önce
    hep 100liralık alıyorum birsey olmaz (anlayan anladı)
  • Misafir 6 saat önce
    inisler bukdar hizli olmuyor olsada devede kula,
  • Misafir 6 saat önce
    Soyun be soyun
  • Misafir 6 saat önce
    ver mehteri
  • Misafir 6 saat önce
    gelsin babam bize koymaz
  • Misafir 6 saat önce
    Kur düştü. Akaryakıt ve gıda firmaları iyi incelenmeli. Cezalar arttırılmalı.
  • Misafir 6 saat önce
    yeter ya
  • Misafir 6 saat önce
    REİS YURT DIŞINA HER ÇIKIŞINDA MUTLAKA ZAM YAPILIR.REİS ŞU İŞE BİR EL AT.
  • Misafir 6 saat önce
    size verdigim oylar haram olsun
  • Misafir 6 saat önce
    yorum yapan arkadaşlar önce bu haberi okuyun sonra çemkirin http://www.haberturk.com/ekonomi/enerji/haber/1495074-rusya-ve-suudi-arabistan-anlasti-petrol-fiyatlari-firladi
  • Misafir 6 saat önce
    evet yükselmiş ama bir litre petrol 0,30 dolara yükselmiş yaklaşık işçilik+lojistik maliyeti ve vergi olsa yaklaşık 0,45 dolar yapar bize satış fiyatı 1,43 dolar bu soygun oluyor işte
  • Misafir 6 saat önce
    İndiği zaman indirdilermi çemkirmenin ustası. saygısız herkes fikrini beyan ediyor, sana ne oluyorda herkese çemkiriyorsun
  • Misafir 6 saat önce
    koyun kuzu inek ne hepsi oldunuz be.. helal olsun. hala savunuyor lale...
  • Misafir 6 saat önce
    2016 Mart'ta dizel araç aldım. Lt fiyatı 3.25 civarı idi, bu sene aynı dönemde 4.70 oldu fiyatı. Bir depoda 35 TL fark ediyor. Ayda 2 depodan 70 TL. Yılda 840 TL. 840 TL 2 Buçuk aylık yakıtım ediyor. Alın size hesaplama. Utanç verici.
  • Misafir 7 saat önce
    bir ay 9 kuruş indirim yapılır. akabindeki ay 7 kuruş zam yapılır. bir ay sonra 6 kuruş indirim yaparlar. bir ay sonra da 9 kuruş zam! yani aslında ortada değişen pek bir şey yok!
  • Misafir 7 saat önce
    sizin rafinerinizede sizede zammınızada
  • Misafir 7 saat önce
    Sömürgecilik resmen Türkiye'deki durum bizim rıskımızı baştakiler Sefa'sını sürüyor haram olsun
  • Misafir 7 saat önce
    develtin kassasında para azalmış demeki bu zamnlar ön hazırlık
  • Misafir 7 saat önce
    Bize müstehak giydirin bakalım.
  • Misafir 7 saat önce
    İgrencsiniz artik nediyim baska midem bulandi
  • Misafir 7 saat önce
    dolar kurunda yükseliş yok tam aksine düşüş varken ne zammı bu yoksa akar yakıt fiyatlarını yuroya göremi belirlenmeye başladınız pirana61
  • Misafir 7 saat önce
    bir zamanlar bu memleket darbelerle yönetiliyordu ekmek bile yoktu chp zihniyeti bu ülkeyi kurutmuştu ben çok yağ tüp kuyruğunda bekledim hergece ssk soyuluyordukömür almak için çok bekledik ogünler inşallah birdaha geri gelmez kardeşim ne olurasan ol bu insanlara zulümyapma yapan sandıkta cezasını bulur okadar millet ahmak deyil
  • Misafir 6 saat önce
    al işte. bi koyun daha. kafa ancak o kadar basıyor. şimdi size anlatsam anlamazsınız.
  • Misafir 7 saat önce
    onlar için 10 kuruştan aşağısı zam değil zamcık :)
  • Misafir 7 saat önce
    dolar dustu hala zam geliyor
  • Misafir 7 saat önce
    adalet ve kalkınmacılar petrol kuyusu mu keşfetti, yoksa gömümü buldu.
  • Misafir 7 saat önce
    bu kadar vergi ve zam ile bana verseler ülkeyi Dubai ye çeviririm turizm cenneti olur caddebostan kartal arası sahil yolu
  • Misafir 7 saat önce
    sen 2023 yilini gorecekmisinki acaba
  • Misafir 7 saat önce
    2023 te 1 tl olacak chp zihniyeti kudursun diyen atkadas sen sanirim benzin iciyorsun chp ne alaka zama
  • Misafir 7 saat önce
    ne güzel iki üç gün sonrada müjde üç kuruş indirim var derler rezillik
  • Misafir 7 saat önce
    Bu ülkeden bıktım
  • Misafir 6 saat önce
    yapılan tüm yorumlar bi yana bu yorum bi yana yeterde de artar bile
  • Misafir 7 saat önce
    2023 'de benzin bir TL olacak, CHP zihniyeti de kudursun...
  • Misafir 7 saat önce
    bundan sonra oyu rüyanda görürsün
  • Misafir 7 saat önce
    Hani akp iyidi. Nooldu. Maskeleri yine cabuk dustu. İsleri bitince milleti iste boyle unutırlar. Nasılsa secim gecti. Ulan ne unutkan milletiz yahu. Bir kerede elini tasin altina koysaya akp 6 kurusluk degerimiz bile yok Hemen zam zam zam. 2 indirim yaptılarya. Hemen zam hersey ates pahası ama sorgulayan yokki. Adam ticarethane demedimi Neden ucuz satsınkimkarından kaybetsin. Bu millete yazık
  • Misafir 7 saat önce
    aynen devam. 2019 geliyor. aynen zamlara devam.
  • Misafir 7 saat önce
    AKP ye oy verenler yatacak yeriniz yok sizin.
  • Misafir 7 saat önce
    bu zam nerden cikti ya dolar dusuyor petrol fiyatlari da dustu hala zam yapiyolar.EPDK uyuma akaryakit sirketleri iyice azitti bu nasil bir para hirsidir ya
  • Misafir 7 saat önce
    Şamaroğlanına döndük... Biz calisiyoruz... Agalar koltuk sahipleri yiyor...
  • Misafir 7 saat önce
    bu zam nerden cikti ya dolar dusuyor petrol fiyatlari da dustu hala zam yapiyolar.EPDK uyuma akaryakit sirketleri iyice azitti bu nasil bir para hirsidir ya
  • Misafir 7 saat önce
    daha fazla zam gelsin. yoksa devletimiz nasıl geçinecek. bulmuş adamlar bu halkı bırakırlar mı zamsız :)
  • Misafir 7 saat önce
    beyler rafineri çıkış fiyatı artıyor bi okuyunda yorum yapın zammı biz değil benzin aldığımız ülkeler yapıyor
  • Misafir 7 saat önce
    milleti kandırıyorsunuz. Bir indirim - İki bindirim..
  • Misafir 7 saat önce
    2 kuruş düşür 1 lira arttır. ayıp ya ayıp. alıştık artık.
  • Misafir 7 saat önce
    oy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan
  • Misafir 7 saat önce
    oy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan
  • Misafir 7 saat önce
    hay zamınıza
  • Misafir 7 saat önce
    Ne alaka sömürün
  • Misafir 7 saat önce
    Scimler geçti nasıl olsa. Helal olsun işi biliyorsunuz.
  • Misafir 7 saat önce
    merak etmeyin. 2017 sonunda benzin 6 mazot 5.75 i görür. alıştık nede olsa.
  • Misafir 7 saat önce
    geçen indirim yapıldı çok geçmez basarlar zamı yakında demiştim..
  • Misafir 7 saat önce
    LPG candır. dizl araç alıyor millet 15 bin tl fazladan verip.zaten edeceğin karı sen peşin olarak dizele yatırıyorsun.Al benzinli tak LPG devam et.
  • Misafir 7 saat önce
    kaşıkla ver kepçeyle al devam ediyor
  • Misafir 7 saat önce
    şimdiye kadar dolar yükseldi diye zam yapıyorlardı şimdi ise dolar düştü rafineri çıkış fiyatı diye birşey uydurdular yine zam.
  • Misafir 7 saat önce
    Saf türkler. Hiçbir devlet vatandaşıyla bu kadar dalga geçmemiştir.
  • Misafir 7 saat önce
    Dolar düştükçe mazota zam
  • Misafir 7 saat önce
    YUH be kardeşim soymayın milleti
  • Misafir 7 saat önce
    yuh artık gözünüz doysun petrol canavarları
  • Misafir 7 saat önce
    yapmazsaniz gonlumuz kalir zaten cok ucuza kullabiyoruz diger ulkeler isyandalar turkler ucuza kullaniyor diye tovbe tovbe
  • Misafir 7 saat önce
    nasıl yani, acaba dolar mı yükseldi
  • Misafir 7 saat önce
    hahaha yaptıkları zamı geri alıyorlar
  • Misafir 8 saat önce
    Hayırlı ugurlu olsun...yazık bize
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