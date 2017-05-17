Benzin ve motorine zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5.10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.11 liraya, İzmir'de 5.08 liradan 5.14 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.42 liradan 4.49 liraya, İstanbul'da 4,37 liradan 4,44 liraya, İzmir'de 4.39 liradan 4.46 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 5 Mayıs'ta 7 kuruş, motorinin litresinde de aynı gün 10 kuruş indirim yapılmıştı.