Benzin ve motorine zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5.10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.11 liraya, İzmir'de 5.08 liradan 5.14 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.42 liradan 4.49 liraya, İstanbul'da 4,37 liradan 4,44 liraya, İzmir'de 4.39 liradan 4.46 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litresinde en son 5 Mayıs'ta 7 kuruş, motorinin litresinde de aynı gün 10 kuruş indirim yapılmıştı.
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YORUMLAR 70
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Misafir 44 dakika önceyazıklar olsun düşeceği yere artıyor00
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Misafir 5 saat öncereisin zamaninda el atti dediki paran yoksa binme Ver Mehteri Verr00
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Misafir 5 saat önceya hani EVET çıkınca her şey iyi olacaktı? EVET'i almak için önce indirim yaptınız!! işiniz bitince sömürgeye devam...!00
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Misafir 5 saat öncebir ulke anca bu kadar aptal yerine konup somurulur, haram olsun00
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Misafir 5 saat önceHabere bak daha rafineri zammı gelmeden, düşünce aşamasındayken gelmeyen zamma zam geliyor.Kursağınızda kalsın bu nasıl bir iş vergi de vergi nefesimiz bile vergi olmuş yazık00
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Misafir 5 saat önceNeden agac icin sokaga cikanlar zam icin cikmazlar varsa yoksa kafalari hainlige calisiyor00
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Misafir 6 saat önceKAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK BU OLSA GEREK!!00
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Misafir 6 saat önce3 kurus indirip 6 kurus yukseltin nerden para kazanicaksiniz dimi ne oluck bu ulkenin hali yilda petrolden devletin kasasina ne kadar giriyo acaba su insanlari dusunen yok hic yaziklar olsun.00
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Misafir 6 saat öncehep 100liralık alıyorum birsey olmaz (anlayan anladı)30
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Misafir 6 saat önceinisler bukdar hizli olmuyor olsada devede kula,00
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Misafir 6 saat önceSoyun be soyun00
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Misafir 6 saat öncever mehteri00
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Misafir 6 saat öncegelsin babam bize koymaz00
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Misafir 6 saat önceKur düştü. Akaryakıt ve gıda firmaları iyi incelenmeli. Cezalar arttırılmalı.00
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Misafir 6 saat önceyeter ya30
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Misafir 6 saat önceREİS YURT DIŞINA HER ÇIKIŞINDA MUTLAKA ZAM YAPILIR.REİS ŞU İŞE BİR EL AT.00
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Misafir 6 saat öncesize verdigim oylar haram olsun00
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Misafir 6 saat önceyorum yapan arkadaşlar önce bu haberi okuyun sonra çemkirin http://www.haberturk.com/ekonomi/enerji/haber/1495074-rusya-ve-suudi-arabistan-anlasti-petrol-fiyatlari-firladi00
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Misafir 6 saat önceevet yükselmiş ama bir litre petrol 0,30 dolara yükselmiş yaklaşık işçilik+lojistik maliyeti ve vergi olsa yaklaşık 0,45 dolar yapar bize satış fiyatı 1,43 dolar bu soygun oluyor işte30
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Misafir 6 saat önceİndiği zaman indirdilermi çemkirmenin ustası. saygısız herkes fikrini beyan ediyor, sana ne oluyorda herkese çemkiriyorsun00
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Misafir 6 saat öncekoyun kuzu inek ne hepsi oldunuz be.. helal olsun. hala savunuyor lale...00
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Misafir 6 saat önce2016 Mart'ta dizel araç aldım. Lt fiyatı 3.25 civarı idi, bu sene aynı dönemde 4.70 oldu fiyatı. Bir depoda 35 TL fark ediyor. Ayda 2 depodan 70 TL. Yılda 840 TL. 840 TL 2 Buçuk aylık yakıtım ediyor. Alın size hesaplama. Utanç verici.30
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Misafir 7 saat öncebir ay 9 kuruş indirim yapılır. akabindeki ay 7 kuruş zam yapılır. bir ay sonra 6 kuruş indirim yaparlar. bir ay sonra da 9 kuruş zam! yani aslında ortada değişen pek bir şey yok!00
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Misafir 7 saat öncesizin rafinerinizede sizede zammınızada00
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Misafir 7 saat önceSömürgecilik resmen Türkiye'deki durum bizim rıskımızı baştakiler Sefa'sını sürüyor haram olsun30
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Misafir 7 saat öncedeveltin kassasında para azalmış demeki bu zamnlar ön hazırlık30
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Misafir 7 saat önceBize müstehak giydirin bakalım.00
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Misafir 7 saat önceİgrencsiniz artik nediyim baska midem bulandi00
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Misafir 7 saat öncedolar kurunda yükseliş yok tam aksine düşüş varken ne zammı bu yoksa akar yakıt fiyatlarını yuroya göremi belirlenmeye başladınız pirana6100
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Misafir 7 saat öncebir zamanlar bu memleket darbelerle yönetiliyordu ekmek bile yoktu chp zihniyeti bu ülkeyi kurutmuştu ben çok yağ tüp kuyruğunda bekledim hergece ssk soyuluyordukömür almak için çok bekledik ogünler inşallah birdaha geri gelmez kardeşim ne olurasan ol bu insanlara zulümyapma yapan sandıkta cezasını bulur okadar millet ahmak deyil03
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Misafir 6 saat önceal işte. bi koyun daha. kafa ancak o kadar basıyor. şimdi size anlatsam anlamazsınız.00
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Misafir 7 saat önceonlar için 10 kuruştan aşağısı zam değil zamcık :)00
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Misafir 7 saat öncedolar dustu hala zam geliyor00
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Misafir 7 saat önceadalet ve kalkınmacılar petrol kuyusu mu keşfetti, yoksa gömümü buldu.30
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Misafir 7 saat öncebu kadar vergi ve zam ile bana verseler ülkeyi Dubai ye çeviririm turizm cenneti olur caddebostan kartal arası sahil yolu00
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Misafir 7 saat öncesen 2023 yilini gorecekmisinki acaba00
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Misafir 7 saat önce2023 te 1 tl olacak chp zihniyeti kudursun diyen atkadas sen sanirim benzin iciyorsun chp ne alaka zama30
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Misafir 7 saat öncene güzel iki üç gün sonrada müjde üç kuruş indirim var derler rezillik30
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Misafir 7 saat önceBu ülkeden bıktım30
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Misafir 6 saat önceyapılan tüm yorumlar bi yana bu yorum bi yana yeterde de artar bile00
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Misafir 7 saat önce2023 'de benzin bir TL olacak, CHP zihniyeti de kudursun...39
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Misafir 7 saat öncebundan sonra oyu rüyanda görürsün60
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Misafir 7 saat önceHani akp iyidi. Nooldu. Maskeleri yine cabuk dustu. İsleri bitince milleti iste boyle unutırlar. Nasılsa secim gecti. Ulan ne unutkan milletiz yahu. Bir kerede elini tasin altina koysaya akp 6 kurusluk degerimiz bile yok Hemen zam zam zam. 2 indirim yaptılarya. Hemen zam hersey ates pahası ama sorgulayan yokki. Adam ticarethane demedimi Neden ucuz satsınkimkarından kaybetsin. Bu millete yazık30
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Misafir 7 saat önceaynen devam. 2019 geliyor. aynen zamlara devam.30
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Misafir 7 saat önceAKP ye oy verenler yatacak yeriniz yok sizin.33
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Misafir 7 saat öncebu zam nerden cikti ya dolar dusuyor petrol fiyatlari da dustu hala zam yapiyolar.EPDK uyuma akaryakit sirketleri iyice azitti bu nasil bir para hirsidir ya30
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Misafir 7 saat önceŞamaroğlanına döndük... Biz calisiyoruz... Agalar koltuk sahipleri yiyor...30
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Misafir 7 saat öncebu zam nerden cikti ya dolar dusuyor petrol fiyatlari da dustu hala zam yapiyolar.EPDK uyuma akaryakit sirketleri iyice azitti bu nasil bir para hirsidir ya00
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Misafir 7 saat öncedaha fazla zam gelsin. yoksa devletimiz nasıl geçinecek. bulmuş adamlar bu halkı bırakırlar mı zamsız :)00
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Misafir 7 saat öncebeyler rafineri çıkış fiyatı artıyor bi okuyunda yorum yapın zammı biz değil benzin aldığımız ülkeler yapıyor00
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Misafir 7 saat öncemilleti kandırıyorsunuz. Bir indirim - İki bindirim..90
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Misafir 7 saat önce2 kuruş düşür 1 lira arttır. ayıp ya ayıp. alıştık artık.60
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Misafir 7 saat önceoy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan90
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Misafir 7 saat önceoy almak için devlete lazım oldugumuz zaman indirim hemen ardından çifte zam uykudamısın sevgili vatandaşım uyan uyan30
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Misafir 7 saat öncehay zamınıza60
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Misafir 7 saat önceNe alaka sömürün30
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Misafir 7 saat önceScimler geçti nasıl olsa. Helal olsun işi biliyorsunuz.60
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Misafir 7 saat öncemerak etmeyin. 2017 sonunda benzin 6 mazot 5.75 i görür. alıştık nede olsa.00
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Misafir 7 saat öncegeçen indirim yapıldı çok geçmez basarlar zamı yakında demiştim..00
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Misafir 7 saat önceLPG candır. dizl araç alıyor millet 15 bin tl fazladan verip.zaten edeceğin karı sen peşin olarak dizele yatırıyorsun.Al benzinli tak LPG devam et.00
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Misafir 7 saat öncekaşıkla ver kepçeyle al devam ediyor00
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Misafir 7 saat önceşimdiye kadar dolar yükseldi diye zam yapıyorlardı şimdi ise dolar düştü rafineri çıkış fiyatı diye birşey uydurdular yine zam.00
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Misafir 7 saat önceSaf türkler. Hiçbir devlet vatandaşıyla bu kadar dalga geçmemiştir.00
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Misafir 7 saat önceDolar düştükçe mazota zam00
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Misafir 7 saat önceYUH be kardeşim soymayın milleti00
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Misafir 7 saat önceyuh artık gözünüz doysun petrol canavarları00
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Misafir 7 saat önceyapmazsaniz gonlumuz kalir zaten cok ucuza kullabiyoruz diger ulkeler isyandalar turkler ucuza kullaniyor diye tovbe tovbe00
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Misafir 7 saat öncenasıl yani, acaba dolar mı yükseldi00
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Misafir 7 saat öncehahaha yaptıkları zamı geri alıyorlar00
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Misafir 8 saat önceHayırlı ugurlu olsun...yazık bize00
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