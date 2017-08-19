Calpine 5.6 milyar dolara Energy Capital'a satıldı

Doğal gaz ve jeotermal kaynakları kullanarak ABD'nin en büyük elektrik üretcisi olduğunu iddia eden ve 26 bin megawatt (MW) kapasiteye sahip Calpine firması satıldı.

Yenilenebilir enerjinin çoğalmasıyla birlikte rekabette elektrik fiyatlarının düşmesi nedeniyle, Calpine hisseleri 2014 Eylül ayından bu yana yüzde 38 değer kaybetmişti. Firma, son 3 çeyrekte de zarar açıklamıştı.

Yarısı Teksas'ta olmak üzere üretiminin büyük bölümünü Kuzey Amerika ve California'da gerçekleştiren Calpine, özel sermaye şirketi Energy Capital Partners ve bir grup dış yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alındı.

Calpine Başkanı Frank Cassidy, satış kararını "Hisse senedi değerini maksimize etmek için dış danışmanların da yardımıyla yönetim kurulunun stratejik alternatiflerini yeniden değerlendirmesinin bir sonucu." olarak açıkladı.

Calpine, bir dönem güçlü nakit akışı ve varlık temeline rağmen hisse değerinde beklentileri yakalayamamıştı. Dev firmanın 11.3 milyar borcu olduğu söyleniyordu

Calpine

Energy Capital Partners