Bir uçak devlet kayıtlarına geçirildi

Mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi.

Hangarda incelemelerde bulunan görevliler, malzemeleri teker teker tespit ederek kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüste devlet kayıtlarına geçirildi.

Tespit işlemin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi. Daha önce Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.

Gökhan ARTAN/İSTANBUL