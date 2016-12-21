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Tarkim Havacılık Faruk Bayındır
İŞ-YAŞAM

Bir uçak devlet kayıtlarına geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen işadamı Faruk Bayındır'ın kurduğu daha sonra eşine devrettiği mühürlenen Tarkim Havacılık'ta bulunan bir uçak ve bir minibüs maliye görevlileri tarafından devlet kayıtlarına geçirildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 22:36:07 Güncelleme: 22:37:43 HABERTURK.COM

Mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi.

Hangarda incelemelerde bulunan görevliler, malzemeleri teker teker tespit ederek kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüste devlet kayıtlarına geçirildi.

Tespit işlemin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi. Daha önce Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.

Gökhan ARTAN/İSTANBUL

 

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