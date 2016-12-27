İŞ-YAŞAM HABERLERİ
27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
sanayi
İŞ-YAŞAM

Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2015 yılında girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı, hizmet sektörü oluşturdu

27 Aralık 2016 Salı, 11:50:37 Güncelleme: 11:57:28 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri''ni yayımladı. Buna göre, söz konusu dönemde faal olan girişimlerin yüzde 41,7'si hizmet sektöründe, yüzde 38,8'i ise ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 36,8'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,8 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 41,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam oranı en yüksek hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7, sanayi sektörünün ciro payı ise yüzde 35,1 olarak belirlendi.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre sanayi sektöründe imalat yüzde 81,8'lik paya sahip oldu. İmalatı yüzde 14,3'lük payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,7'lik paya sahip oldu.

Hizmet sektöründe cironun yüzde 36,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,4'ü idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,8'i konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,8'i bilgi ve iletişim, yüzde 11,3'ü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde gerçekleşti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 58,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu girişimler, istihdamın yüzde 52,3'ünü, cironun yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap
İŞ-YAŞAM

Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap!
2016'da hizmete giren projeler
İŞ-YAŞAM

Dünya sıralamalarını alt üst ettiler!
Mehmet Müezzinoğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Müezzinoğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Maliye Bakanlığına sınavla 100 hazine avukatı alınacak
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanlığına sınavla 100 hazine avukatı ...
KOSGEB'in faizsiz kredi ödemeleri başladı
İŞ-YAŞAM

O paralar ödenmeye başlandı!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 yıllık hayal gerçek oluyor!
İşte FETÖ'den tutuklanan ve gözaltında olan işadamlarının listesi
İŞ-YAŞAM

SÜT DEVİNİN SAHİBİ TUTUKLANDI
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacağı açıklandı
İŞ-YAŞAM

KAMUDAKİ 3 BİN 200 KADROYA YERLEŞTİRME YAPILACAK
Fatma Teyze bazlama şirketi kurdu, ismini markalaştırdı
İŞ-YAŞAM

20 YIL ÖNCE EVİNE KATKI OLSUN DİYE YAPMIŞTI!
Çevreyi kirletenlere verilen cezalar artırıldı
İŞ-YAŞAM

BUNLARI YAPANLARA CEZA GELİYOR!
THY, 4+4 maaş zammını dondurmayı talep etti
İŞ-YAŞAM

THY'DE ZAM DONDURMA TALEBİ!
Aynes Süt'e FETÖ operasyonu: 19 kişi tutuklandı
İŞ-YAŞAM

ÜNLÜ SÜT FİRMASINA KAYYUM ATANDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme