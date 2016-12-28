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asgari ücret 2017
İŞ-YAŞAM

2017 asgari ücret zammı yarın belli olacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:32:43 Güncelleme: 13:09:10 AA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 12 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezinde, üçüncü toplantısını 21 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Bakan Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 20 saniye önce
    kiralar 600 700 civarı her gün her şeye zam geliyor 1600 bile aaazzz ...
  • Misafir 23 dakika önce
    1600 olsun
  • Misafir 56 dakika önce
    Zamların bol olduğu ülkemizde Agari ücretin net 2000 tl olması gerekirki insanımız nefes alsın
  • Misafir 1 saat önce
    1600 tl olabilir
  • Misafir 1 saat önce
    1600 BİLE AZ ASLINDA
  • Misafir 2 saat önce
    1.600 anca kurtarır..
  • Misafir 2 saat önce
    yazık asgari ücret 1400 olursa insanlar nasıl geçinsin 500 den aşağı ev kirası yok umarız 1600 olur
  • Misafir 2 saat önce
    1600 tl olsun
  • Misafir 3 saat önce
    2000
  • Misafir 4 saat önce
    1.600 TL olması ümidiyle...
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