SPOR EKONOMİSİ HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Emlak Konut
İŞ-YAŞAM

Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu

Emlak Konut'un, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum dernek payı 508 milyon 729 bin lira olacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:26:40 Güncelleme: 17:50:52 AA

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum dernek payı 508 milyon 729 bin lira olacak.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüz ölçümü 1 milyon 98 bin 649,18 metrekare olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29 Haziran 2016'da protokol, 27 Aralık 2016'da da ek protokol imzalandığı hatırlatıldı.

Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payının 508 milyon 729 bin 251,72 lira olacağı belirtilen açıklamada, ihale yöntemiyle geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Galatasaray Spor Kulübü Derneğine, yüzde 20'sinin Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacağı kaydedildi.

Emlak Konut'un 29 Haziran 2016'da KAP'ta yayımlanan açıklamasında, söz konusu protokolün, İstanbul Bakırköy'deki Florya Mahallesi'nde 22 bin 627 metrekare yüz ölçümlü ve Beykoz'daki Riva Mahallesi'nde 1 milyon 76 bin 22,18 metrekare yüz ölçümlü arsalar üzerinde birlikte proje geliştirmek amacıyla imzalandığı bildirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
‘Her yıl gelirlerinin % 20’sini ayırsalar 10 yıla borç kapanır
İŞ-YAŞAM

Kulüpleri borç batağından çıkaracak formül!
Yeni yayın gelirlerinden hangi kulüp ne kadar pay alacak?
İŞ-YAŞAM

Türk futbolu vurdu, gol oldu!
Süper Lig ihalesine hangi firmalar girecek?
İŞ-YAŞAM

Yayın ihalesine Çin kancası
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme