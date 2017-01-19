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TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu Türkiye Petrolleri'nin yüzde 100 hissesinin Zülfikarlar Holding'e geçmesine onay verdi.

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:13:02 Güncelleme: 11:26:20 AA

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onayladı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onaylaması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding A.Ş.'ye satılması kararlaştırıldı.Zülfikarlar Holding ihalede 490 milyon TL teklif vermişti.

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