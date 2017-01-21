Kamuya ait sosyal tesislerdeki hizmetlerin ücretleri değişti

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.

Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2017'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 12-18 lira, konaklama bedeli olarak da 5-9 lira alınacak.

Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3'er lira, klima bulunanlar için de günlük en az 4 lira ilave bedel tahsil edilecek.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 9 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti, standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 165 lira olacak, ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 11 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.