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Türk kartal uçak yapımı
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Yerli uçak 'Türk kartalı' üretiminde sona gelindi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir Havaalanı'nda oluşturulan yeni bölüm ile yerli uçakların üretimine en kısa zamanda başlanacağını söyledi

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:20:35 Güncelleme: 11:29:12 İHA

Geçtiğimiz aylarda yerli uçak için ilk adımı atan Bursalı Gökçen Grubu, Almanya'daki fabrikayı satın aldıktan sonra Bursa'da üretim ve havacılık okulu için de çalışmaları hızlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Almanya'daki firmayı Gökçen Grubu almıştı. Türkiye'de de üretilmesi için çalışmalarda sona gelindi. Üretimin, denenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması için Yenişehir Havaalanı en uygunuydu. Yenişehir'de kargo bölümünün bir kısmını kullanacaktık. Ama giriş çıkışlarda bir sıkıntı oluşacağı düşünülerek ayrı bir bölüm oluşturuluyor. Onun için biraz geç kalındı. Ama bunlar da tamamlanma aşamasına gelindi. Yavaş yavaş Bursa'da da yerli üretime geçeceğiz. Buradaki fabrikada parçaları üretilerek Yenişehir'de montajlanıp havalanacak. 'Türk Kartalı' ismi verilen Aquila ile birlikte yine Bursa'da kurulacak özel havacılık okulunda yeni pilotlar yetiştirilecek" diye konuştu.

Yıllardır uçak üretildiğini ifade eden Başkan Altepe, "Türkiye'de bir şey yoktu. Ama artık kendi uçağımızı üretmeye başlayacağız. Adı uçakla özdeşleşen kişiler var. Bizim mühendislerimiz yetişecek. Türk firması dünya markası olarak. Bursa havacılığın merkezi olmalı ve havacılık yaygınlaşmalıdır. Türkiye'de geri kaldı. Hava en rahat en güvenli en kolay ulaşım. İthalatımızın azalması ve ihracatımızın artması için yerli üretimin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üretim desteklenmesi, sanayicimizin ileri teknoloji ve katma değeri yüksek üretimlere yönlendirilmesi noktasında gayret gösteriyoruz" dedi.

Türk Kartalı 205 kilometre hıza çıkabilirken, 100 kilometrede ise 16 litre 95 oktan benzin yakıyor. Öte yandan Yunuseli Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte küçük uçakların şehir merkezini çok daha rahat kullanabilecekleri öğrenildi.

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    tebrikler bursa.
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