Mehmet Şimşek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda ekonomi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ekonominin direncini artıracak uzun vadeli tek çözümün yapısal dönüşüm olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

"Referandum sonrasında bu konulara odaklanma fırsatımız olacak. Bunların birçoğu ikinci ve üçüncü nesil reformlar. İyi bir yol haritamız ve güçlü bir reform gündemimiz var. Bunu yapacak sağlam bir irademiz var. Türkiye'nin son dönemde şoklara karşı direncini güçlü kılan en önemli faktörlerden biri maliye politikasındaki duruşu oldu. Geçen yıl uyguladığımız yapısal reformlardan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Maliye politikasındaki sağlam duruşumuz bugün elimizi güçlü tutuyor. Başarısız darbe girişimi nedeniyle hiçbiriniz geçen yıl gerçekleştirdiğimiz reformları hatırlamıyorsunuz. Ancak ilerlemenin tek yolunun yapısal reformları hayata geçirmek olduğuna inanıyorum."

"YENİ ANAYASAYLA SİYASİ PERSPEKTİFTE İYİLEŞME ARTACAK"

Şimşek, Türkiye’nin son 15 yılda ekonomik alanda başarılı bir performans sergilediğini ve 2002 yılından beri ülkenin her yıl dikkati çekici bir biçimde büyüdüğünü aktararak, Türkiye'nin son dönemde çalkantılı bir süreçten geçtiğini, bölgesel sorunlarını azalttığını, yeni anayasa ile sağlanacak siyasi perspektifle iyileşmenin artacağını dile getirdi.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Şimşek ayrıca volatilitelerin hiçbirinin Türkiye'nin orta ve uzun dönemli perspektifini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye büyük potansiyele sahip gelişmekte olan bir ülke. Bu coğrafyada karışıklık olabilir ancak ciddi fırsatlar barındırdığı da bir gerçek. Türkiye reform ajandasına devam ederse yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacak. Türkiye yüksek büyüme gidişatına geri dönecek. Türk ekonomisi paydaşlarının endişelenmesi gereken birşey yok." dedi.

Business HT