İŞ-YAŞAM
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Merkez Bankası
İŞ-YAŞAM

Merkez Bankası'ndan ‘net hata noksan’a 3’lü savunma

Merkez Bankası, son bir yılda 11.6 milyar dolara ulaşan ve ‘kaynağı belirsiz para’ olarak nitelendirilen ödemeler dengesindeki “net hata noksan” kaleminin üç sebepten dolayı yüksek çıktığını savundu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 01:01:00 Güncelleme: 01:18:13

Merkez Bankası, 2016 yılı 4. çeyreğine ilişkin hazırlanan Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu’nda, net hata noksan (NHN) kalemiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre raporda, NHN kaleminin neden yüksek olduğuna ilişkin 3 gerekçe şöyle sıralandı:

1- YURTDIŞINDAKİ MEVDUATLAR

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki mevduatlarının ödemeler dengesinde NHN’ye yol açan önemli bir kalem olduğu değerlendirilen raporda, Türklerin yurtdışı bankalardaki mevduatları için, verinin toplanabileceği herhangi bir kaynak bulunmadığı vurgulandı.

2- YABANCI BAYRAKLI TÜRK GEMİLERİ

Raporda, navlun ve sigorta gelirgider kalemlerinin, şirketlerin yerleşik olduğu ülke yerine gemilerin bayraklarına göre kaydedildiği, bu nedenle yabancı bayraklı Türk gemilerinin gelir ve giderlerinin NHN’ye yol açtığı kaydedildi.

3- GÜNCELLEMEYLE % 80 AZALIYOR

Ödemeler dengesi verisinin 6 haftada bir yayımlandığı belirtilen raporda, bu sürenin uluslararası uygulamalara göre oldukça kısa olduğu ifade edildi. Oysa Turizm ve Bavul Anketleri ile Uluslararası Ödemeler Bankası’nın verilerinin üç ay gecikmeli yayımlandığı kaydedilen raporda, bu durumun da erken açıklanan verilerde NHN’nin yüksek çıkmasına yol açtığı kaydedildi. Kesin veriler geldikçe güncelleme yapıldığı belirtilen rapora göre, 2009’da artı 8.4 milyar dolar olan NHN, güncellemeyle 2016’da 2.3 milyar dolara indi.

MERKEZ NHN’NIN SEYRİNİ PAYLAŞTI

‘DÜNYA ORTALAMASINDA’

Raporda, Türkiye ile aralarında 20 ülke karşılaştırmasına da yer verildi. NHN’nin döviz gelirlerine oranı 2005’ten bu yana Türkiye’nin ülke ortalamaları içinde istikrarlı seyir izlediği, sadece 2011, 2015 ve 2016’nın 3. çeyrek verilerinin ortalamanın üzerine çıktığı belirtildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Guvernörler Kulübü 25 ülkenin Merkez Bankası'nı Türkiye'de buluşturuyor
İŞ-YAŞAM

Devler Türkiye'de buluşacak
Fed Başkanı'ndan faiz artırımı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Dolar için kritik açıklama
Merkez'in reeskont düzenlemesi 7.8 milyar $’lık döviz riskinden kurtardı
İŞ-YAŞAM

Merkez'den 7.8 milyar dolarlık kritik döviz hamlesi!
Kayısı kilosu 30-50 liradan satışa sunulacak
İŞ-YAŞAM

Kilosu 50 liradan satılacak
Şirketlerin döviz borcunu takip için düğmeye basıldı
İŞ-YAŞAM

O şirketlere yakın takip!
Türk peyniri dünyaya açılıyor
İŞ-YAŞAM

Türk peyniri dünyaya açılıyor
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir iddiası
İŞ-YAŞAM

JAPON DEVİ TÜRK DEVİ OLUYOR
Denizi kirletenlere 5 milyon liraya kadar ceza verilecek
İŞ-YAŞAM

REKOR CEZA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bakan Albayrak: Biz artık yaşayarak öğreniyoruz
İŞ-YAŞAM

ANDERSEN'DEN MASALLAR DÖNEMİ BİTTİ
Merkez Bankası'ndan ‘net hata noksan’a 3’lü savunma
İŞ-YAŞAM

11.6 MİLYAR DOLARA ÜÇLÜ SAVUNMA!
Çileğin kilosu 5.5 liradan satışa sunuluyor
İŞ-YAŞAM

RUSYA, BULGARİSTAN, YUNANİSTAN VE ALMANYA'YA SATILIYOR
Türkiye’nin dört bir yanından gazozlar nostalji dükkanında
İŞ-YAŞAM

ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ BİR DÜKKAN!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme