Merkez Bankası'ndan ‘net hata noksan’a 3’lü savunma

Merkez Bankası, 2016 yılı 4. çeyreğine ilişkin hazırlanan Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu’nda, net hata noksan (NHN) kalemiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre raporda, NHN kaleminin neden yüksek olduğuna ilişkin 3 gerekçe şöyle sıralandı:

1- YURTDIŞINDAKİ MEVDUATLAR

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki mevduatlarının ödemeler dengesinde NHN’ye yol açan önemli bir kalem olduğu değerlendirilen raporda, Türklerin yurtdışı bankalardaki mevduatları için, verinin toplanabileceği herhangi bir kaynak bulunmadığı vurgulandı.

2- YABANCI BAYRAKLI TÜRK GEMİLERİ

Raporda, navlun ve sigorta gelirgider kalemlerinin, şirketlerin yerleşik olduğu ülke yerine gemilerin bayraklarına göre kaydedildiği, bu nedenle yabancı bayraklı Türk gemilerinin gelir ve giderlerinin NHN’ye yol açtığı kaydedildi.

3- GÜNCELLEMEYLE % 80 AZALIYOR

Ödemeler dengesi verisinin 6 haftada bir yayımlandığı belirtilen raporda, bu sürenin uluslararası uygulamalara göre oldukça kısa olduğu ifade edildi. Oysa Turizm ve Bavul Anketleri ile Uluslararası Ödemeler Bankası’nın verilerinin üç ay gecikmeli yayımlandığı kaydedilen raporda, bu durumun da erken açıklanan verilerde NHN’nin yüksek çıkmasına yol açtığı kaydedildi. Kesin veriler geldikçe güncelleme yapıldığı belirtilen rapora göre, 2009’da artı 8.4 milyar dolar olan NHN, güncellemeyle 2016’da 2.3 milyar dolara indi.

MERKEZ NHN’NIN SEYRİNİ PAYLAŞTI

‘DÜNYA ORTALAMASINDA’

Raporda, Türkiye ile aralarında 20 ülke karşılaştırmasına da yer verildi. NHN’nin döviz gelirlerine oranı 2005’ten bu yana Türkiye’nin ülke ortalamaları içinde istikrarlı seyir izlediği, sadece 2011, 2015 ve 2016’nın 3. çeyrek verilerinin ortalamanın üzerine çıktığı belirtildi.