United Airlines hisselerinde sert düşüş

ABD'li United Airlines, güvenlik görevlilerinin fazla rezervasyon yapılan bir uçakta yolculardan birini sürükleyerek uçaktan çıkarması nedeniyle büyük tepki aldı. Dün geceden bu yana tüm medya sitelerinde ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bağırarak itiraz eden yolcu Chicago'dan Kentucky eyaletindeki Louisville'ye gidecek olan uçaktan zorla indiriliyor.

Görüntülerde yolcunun ağzının kanadığı ve gözlüğünün düştüğü ve gömleğinin yukarı kadar sıyrıldığı görülüyor. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan bu video ile United havayolu şirketi bir ay içerisinde ikinci kez yolcularına olan davranışlarından dolayı tepki çekti. United Airlines daha önce de ABD'de iki kız çocuğunu tayt giydiği gerekçesiyle uçağa almamıştı.

TEPKİ BÜYÜYÜNCE DÜŞÜŞ GELDİ

Yaşanan bu olayların ardından United Airline hisseleri güne sert bir düşüşle başladı. Hisseler yüzde 3.4 düşüşle 69.12 dolara geriledi.

Aslında görüntüler ilk olarak dün dolaşıma girmiş, fakat hisseler olumsuz etkilenmemiş ve günü yüzde 0.9 yükselişle tamamlamıştı. Ancak bugün dünyanın her yanına yayılan tepkiler, şirkete yönelik ırkçılık suçlamaları ve boykot tehditlerinin ardından hisseler de sert bir şekilde düştü.

United Airlines hisseleri halen 28 Şubat'ta gördüğü 74.09 dolarlık tarihi zirvesine yakın hareket ediyor.

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