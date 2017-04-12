United Airlines'taki skandal şirketten 250 milyon dolar götürdü

Güne sert bir düşüşle başlayan ve açılış saatlerinde yüzde 4'lük değer kaybı ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar azalan United Airlines hisseleri, şirketin CEO'su Oscar Munoz'un özür dilemesi üzerine toparlanarak günü yüzde 1 oranında kayıpla tamamladı.

Dow Jones'taki kayıp ise yüzde 0.03 ile sınırlı kaldı.

NE OLMUŞTU

Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan David Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcu ile uçaktan indirilmek istenmişti.

Doktor olduğunu ve randevulu hastaları için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı.

Yaşanan "çifte bilet" skandalının ardından yerde sürüklenerek kabinden indirilen yolcuyu suçlayan ve çalışanlarına "takdir mektubu" gönderen United Havayolları CEO'su Oscar Munoz, United görevlilerinin olay sırasında "prosedürler doğrultusunda" hareket ettiğini vurgularak çalışanlarını takdir ettiğini ve tüm personelinin arkasında olduğunu açıklamıştı.

HİSSELER YÜZDE 4 DÜŞÜNCE ÇARK ETTİ

Ancak çığ gibi yükselen tepkiler ve boykot tehditleri ile hisselerin yüzde 4'e varan oranda değer kaybetmesi üzerine Munoz çark etti. Çalışanlarına bir elektronik mektup daha gönderen Munoz, bu kez de olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur Dao ve diğer yolculardan özür diledi.

Son mektubunda, yaşananları "gerçekten korkunç bir olay" diye yorumlayan Munoz, "Her şeyden önce olanlar için en derin özürlerimi sunuyorum. Kimse bu şekilde kötü muamele görmemelidir. Yerinden zorla kaldırılan müşteriden ve diğer yolcularımızdan özür diliyorum. Olayın sorumluluğunu tamamen üstlendiğimi ve bunu düzeltmek için çalışacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Munoz, böyle bir olayın tekrarlanmayacağı taahhüdünde de bulundu.