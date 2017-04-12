Emirate Airlines, United'ın dostça uçuşa vurgu yapan sloganına gönderme yaparak, 'Gerçek bir havayolu ile dostça bir uçuş' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Twitte bir de videoya yer veren Emirates Airlines, videonun en başına United Airlines CEO'su Oscar Munoz'un 2 Mart'ta Körfez ülkeleri havayollarını kastederek söylediği 'bu havayolları havayolları değil' sözlerini koydu. Ardından, Emirates'in geçtiğimiz günlerde TripAdvisor'dan kazandığı ödüllere yer verildi. Videoda, yine Munoz'a gönderme yapılarak 'Biz sadece gerçek bir havayolu şirketi değiliz aynı zamanda en iyisiyiz' sözleri yer aldı.

— Emirates airline (@emirates) April 11, 2017

Emirates'ın bu twiti 7 bin 700'den fazla kez retweet edilirken, 11 binden fazla beğeni aldı.

ÜRDÜN KRALİYET HAVAYOLLARI DA PAYLAŞIM YAPTI

Ürdün Kraliyet Havayolları Royal Jordanian da konu ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Şirketin resmi hesabından atılan twitte, 'Sizi bir arada turmak için buradayız. Sürüklenmek kesinlikle yasaklanmıştır' ifadesi kullanıldı.

Royal Jordinian'ın da paylaşımı 6 bin 300 kez retweet edilirken, yaklaşık 11 bin beğeni aldı.

— Royal Jordanian (@RoyalJordanian) April 10, 2017

Öte yandan United Airlines sosyal medyada ilk kez rakiplerinin bu tip sözlerine muhatap olmuyor. United Airlines, geçtiğimiz ay tayt giyen kızları uçağına almamış, bunun ardından Delta Havayolları, "Delta ile uçmak rahatlıktır. (Bunun anlamı taytlarını giyebilirsiniz)" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

HİSSE DEĞERİ DÜŞÜNCE CEO'DAN ÖZÜR GELDİ

Öte yandan olay ilk ortaya çıktığında ekibine sahip çıkan ve yolcuyu suçlayan CEO Oscar Munoz, United görevlilerinin olay sırasında "prosedürler doğrultusunda" hareket ettiğini vurgularak çalışanlarını takdir ettiğini ve tüm personelinin arkasında olduğunu açıklamıştı. Ancak hemen arkasından çığ gibi büyüyen tepkiler, boykot tehditleri ve şirketin piyasa değerinde 1 milyar dolara ulaşan düşüşle bu kez de olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur Dao ve diğer yolculardan özür diledi.

Son mektubunda, yaşananları "gerçekten korkunç bir olay" diye yorumlayan Munoz, "Her şeyden önce olanlar için en derin özürlerimi sunuyorum. Kimse bu şekilde kötü muamele görmemelidir. Yerinden zorla kaldırılan müşteriden ve diğer yolcularımızdan özür diliyorum. Olayın sorumluluğunu tamamen üstlendiğimi ve bunu düzeltmek için çalışacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Munoz, böyle bir olayın tekrarlanmayacağı taahhüdünde de bulundu.