Uçak bileti aldığınız zaman hâliyle tek bir beklentiniz olur. Uçağa binmek ve gitmek istediğiniz yere güvenle inmek. Oysa havayolu şirketleri sizi pek çok sebepten dolayı uçaktan indirme hakkını saklı tutar. İşler ters giderse, kendinizi geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir uçaktan zorla indirilen David Dao'nun yerinde bulmanız an meselesi olabilir.

Peki havayolu firmaları hangi durumlarda yolcuyu uçaktan indirebiliyor? İndirilecek yolcuları nasıl belirliyor? Yurtiçi ya da yurtdışı farketmeksizin uçmadan önce aşağıdaki konulara hâkim ve hazırlıklı olmanız çok önemli.

ÇİFTE REZERVASYON

Overbooking olarak bilinen bir koltuğun birden fazla kişi için ayrılması, yolcunun uçağa alınmamasında en çok karşılaşılan nedenlerden biri. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) talimatları çifte rezervasyon (overbooking) konusunda açık. Havayolları, bir önceki senenin aynı tarihli uçuşlarında kaç yolcu biniş yapmadıysa, o sayıda fazla bilet satma hakkına sahip. Uygulamanın amacı ise uçağın boş koltukla gitmesini engellemek. Dolayısıyla günün birinde herkes bu uygulama ile karşı karşıya gelip valiziyle evin yolunu tutabilir.

Overbooked uçuşlarda rezervasyonu olan tüm yolcular check-in başvuru yaparlarsa, uçak dolana kadar bu işlem yapılabiliyor. Uçak dolduktan sonra gelen yolcular için de yer varsa yolcuyu bir üst hizmet sınıfına ilave ücret talep etmeksizin kabul edebiliyor. Yer varsa ve yolcu kabul ederse, aradaki farkı ödemek koşuluyla, bir alt sınıfa da kişiyi kabul edebilir. Başka bir havayolu ile de ulaşımını sağlayabilir, otelde misafir edilip bir sonraki uçuş ile gönderebilir.

Peki sistem nasıl işliyor?

Bir kapı görevlisi koltuğun çifte rezervasyonda olduğunu anons ediyor ve yerinden vazgeçecek bir gönüllü arıyor. Kanunlar bu anonsu ve soruyu zorunlu kılıyor. Yolcunun zararının tazmini için de yukarıdaki koşullara göre para, bilet, seyahat çeki gibi önerilerde bulunabiliyorlar. Hatta bazı havayolları otel konaklamalarını ve yiyecek içecek masraflarını da karşılıyor.

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Eğer uçaktan inmeye gönüllü olmasanız da piyango size vurabilir. Hangi yolcunun uçağa alınmayacağı ise tamamen havayolu şirketinin politikasına göre değişiyor. Örneğin bazıları, engelli ve yanında refakatçisiz reşit olmayanları en son indirmeyi tercih ediyor. Bazı havayolları ise check-in sırasını ve müşteri sadakatini dikkate alıyor.

Havayolu sizi biniş için kabul etmedi diyelim. Boynunuzu büküp gidecek değilsiniz. Sizin haklarınız ve şirketin de yapması gerekenler var. Örneğin, sizi en fazla bir saat gecikmeyle gideceğiniz yere ulaştırmak zorundalar. Aksi takdirde cömert olmaları gerekiyor.