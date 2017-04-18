İŞ-YAŞAM
Türk milyarderlerin yaşları
18 Nisan 2017 Salı, 12:27:22 | Güncelleme: 16:14:43
HABERTURK.COM
İşte Forbes'un zenginler listesinde yer alan Türk milyarderlerin yaşları...
-
1
1
|
122
MURAT ÜLKER
Serveti: 3.7 milyar dolar
Yaşı: 58
-
2
2
|
122
ALİ ÜLKER
Serveti: 700 milyon dolar
Yaşı: 48
-
3
3
|
122
AHMET ÖZOKUR
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 36
-
4
4
|
122
SİNAN TARA
Serveti: 1.2 milyar dolar
Yaşı: 56
-
5
5
|
122
ALİ KOÇ
Serveti: 700 milyon dolar
Yaşı: 49
-
6
6
|
122
BÜLENT ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Yaşı: 67
-
7
7
|
122
FARUK ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Yaşı: 62
-
8
8
|
122
FATMA TUBA YAZICI
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 43
-
9
9
|
122
HAMDİ AKIN
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 62
-
10
10
|
122
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 72
-
11
11
|
122
AHMET AFİF TOPBAŞ
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 75
-
12
12
|
122
ÜNAL AYSAL
Serveti: 900 milyon dolar
Yaşı: 75
-
13
13
|
122
HASAN ÇOLAKOĞLU
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 61
-
14
14
|
122
CEMİL KAZANCI
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 56
-
15
15
|
122
NEZİH BARUT
Serveti: 750 milyon dolar
Yaşı: 64
-
16
16
|
122
NESRİN ESİRTGEN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 69
-
17
17
|
122
İZAK ŞENBAHAR
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 58
-
18
18
|
122
İPEK KIRAÇ
Serveti: 625 milyon dolar
Yaşı: 32
-
19
19
|
122
SEVDA GÜLÇELİK
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 58
-
20
20
|
122
AYŞE VERDA GÜLÇELİK
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 54
-
21
21
|
122
ALİ GÜLÇELİK
Serveti: 350 milyon dolar
Yaşı: 57
-
22
22
|
122
BİLGİ GÜLÇELİK
Serveti: 300 milyon dolar
Yaşı: 77
-
23
23
|
122
BETÜL ÜLKER
Serveti: 320 milyon dolar
Yaşı: 51
-
24
24
|
122
AHSEN ÖZOKUR
Serveti: 380 milyon dolar
Yaşı: 66
-
25
25
|
122
MEHMET AVNİ KİĞILI
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 43
-
26
26
|
122
TOMRİS TAŞKENT
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 80
-
27
27
|
122
BAYRAM YUSUF ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 77
-
28
28
|
122
NECATİ ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 79
-
29
29
|
122
AYŞE NÜKHET ÖZMEN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 56
-
30
30
|
122
ALİ AHMET KOCABIYIK
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 62
-
31
31
|
122
FATMA ZEYNEP HAMEDİ
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 58
-
32
32
|
122
SEMAHAT SEVİM ARSEL
Serveti: 2.4 milyar dolar
Yaşı: 88
-
33
33
|
122
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
Serveti: 2.2 milyar dolar
Yaşı: 86
-
34
34
|
122
SUNA KIRAÇ
Serveti: 2 milyar dolar
Yaşı: 75
-
35
35
|
122
ÖMER KOÇ
Serveti: 750 milyon dolar
Yaşı: 54
-
36
36
|
122
FERİT ŞAHENK
Serveti: 2.1 milyar dolar
Yaşı: 52
-
37
37
|
122
DENİZ ŞAHENK
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 71
-
38
38
|
122
FİLİZ ŞAHENK
Serveti: 1.9 milyar dolar
Yaşı: 50
-
39
39
|
122
SEZAİ BACAKSIZ
Serveti: 1.6 milyar dolar
Yaşı: 67
-
40
40
|
122
MURAT VARGI
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 69
-
41
41
|
122
KORHAN KURDOĞLU
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 51
-
42
42
|
122
KAĞAN GÜRSEL
Serveti: 475 milyon dolar
Yaşı: 57
-
43
43
|
122
MURAT DEDEMAN
Serveti: 450 milyon dolar
Yaşı: 66
-
44
44
|
122
ALİ İSMAİL SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 47
-
45
45
|
122
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 50
-
46
46
|
122
SUZAN SABANCI DİNÇER
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 52
-
47
47
|
122
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Serveti: 750 milyon dolar
Yaşı: 51
-
48
48
|
122
SERRA SABANCI
Serveti: 775 milyon dolar
Yaşı: 41
-
49
49
|
122
DİLEK SABANCI
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 52
-
50
50
|
122
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN
Serveti: 700 milyon dolar
Yaşı: 47
-
51
51
|
122
SEVİL SABANCI
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 44
-
52
52
|
122
ÖMER SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 57
-
53
53
|
122
DEMİR SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 45
-
54
54
|
122
HÜSNÜ ÖZYEĞİN
Serveti: 3 milyar dolar
Yaşı: 72
-
55
55
|
122
OSMAN KİBAR
Serveti: 2 milyar dolar
Yaşı: 46
-
56
56
|
122
LUCIEN ARCAS
Serveti: 900 milyon dolar
Yaşı: 71
-
57
57
|
122
BERNARD ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 46
-
58
58
|
122
DIANE ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 45
-
59
59
|
122
CLAIRE ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 39
-
60
60
|
122
ŞEVKET SABANCI
Serveti: 900 milyon dolar
Yaşı: 80
-
61
61
|
122
EROL SABANCI
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 78
-
62
62
|
122
YALÇIN SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 73
-
63
63
|
122
MEHMET HATTAT
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 71
-
64
64
|
122
TÜLAY AKSOY
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 65
-
65
65
|
122
TUNCAY ÖZİLHAN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 69
-
66
66
|
122
NECATİ KURMEL
Serveti: 450 milyon dolar
Yaşı: 83
-
67
67
|
122
OLGUN ZORLU
Serveti: 875 milyon dolar
Yaşı: 51
-
68
68
|
122
ALİ AĞAOĞLU
Serveti: 1 milyar dolar
Yaşı: 63
-
69
69
|
122
HÜSEYİN AVNİ AĞAOĞLU
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 60
-
70
70
|
122
ERDAL AKSOY
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 73
-
71
71
|
122
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 81
-
72
72
|
122
ALİ METİN KAZANCI
Serveti: 750 milyon dolar
Yaşı: 82
-
73
73
|
122
MEHMET CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 58
-
74
74
|
122
AHMET CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 61
-
75
75
|
122
EKREM CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 55
-
76
76
|
122
ŞEREF CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 54
-
77
77
|
122
MEHMET NAZİF GÜNAL
Serveti: 1.6 milyar dolar
Yaşı: 69
-
78
78
|
122
TURGAY CİNER
Serveti: 1.6 milyar dolar
Yaşı: 60
-
79
79
|
122
NURETTİN ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 83
-
80
80
|
122
EROL ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 80
-
81
81
|
122
ERMAN ILICAK
Serveti: 2.3 milyar dolar
Yaşı: 49
-
82
82
|
122
MUSTAFA KÜÇÜK
Serveti: 1.9 milyar dolar
Yaşı: 53
-
83
83
|
122
AHMET ÇALIK
Serveti: 1.4 milyar dolar
Yaşı: 58
-
84
84
|
122
MEHMET ALİ AYDINLAR
Serveti: 1.2 milyar dolar
Yaşı: 60
-
85
85
|
122
MELİH ABDULHAYOĞLU
Serveti: 700 milyon dolar
Yaşı: 49
-
86
86
|
122
FUAT TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 56
-
87
87
|
122
AYHAN TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 53
-
88
88
|
122
FATİH TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 51
-
89
89
|
122
ORHAN ÖZOKUR
Serveti: 350 milyon dolar
Yaşı: 70
-
90
90
|
122
ŞARIK TARA
Serveti: 2.4 milyar dolar
Yaşı: 86
-
91
91
|
122
VİLDAN GÜLÇELİK
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 83
-
92
92
|
122
ŞEFİK YILMAZ DİZDAR
Serveti: 1.2 milyar dolar
Yaşı: 78
-
93
93
|
122
VAHAP KÜÇÜK
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 56
-
94
94
|
122
NİHAT ÖZDEMİR
Serveti: 1.6 milyar dolar
Yaşı: 66
-
95
95
|
122
HAMDİ ULUKAYA
Serveti: 1.7 milyar dolar
Yaşı: 45
-
96
96
|
122
AZİZ TORUN
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 66
-
97
97
|
122
MEHMET TORUN
Serveti: 550 milyon dolar
Yaşı: 63
-
98
98
|
122
SUAT GÜNSEL
Serveti: 1.7 milyar dolar
Yaşı: 64
-
99
99
|
122
AHMET NAZİF ZORLU
Serveti: 1.3 milyar dolar
Yaşı: 72
-
100
100
|
122
ZEKİ ZORLU
Serveti: 450 milyon dolar
Yaşı: 77
-
101
101
|
122
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN
Serveti: 1.1 milyar dolar
Yaşı: 70
-
102
102
|
122
AYDIN DOĞAN
Serveti: 800 milyon dolar
Yaşı: 80
-
103
103
|
122
FATİH ÖZMEN
Serveti: 775 milyon dolar
Yaşı: 59
-
104
104
|
122
EREN ÖZMEN
Serveti: 825 milyon dolar
Yaşı: 58
-
105
105
|
122
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Yaşı: 69
-
106
106
|
122
YÜKSEL YILDIRIM
Serveti: 625 milyon dolar
Yaşı: 57
-
107
107
|
122
ALİ RIZA YILDIRIM
Serveti: 625 milyon dolar
Yaşı: 59
-
108
108
|
122
CAFER MAHİROĞLU
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 50
-
109
109
|
122
EROL TABANCA
Serveti: 600 milyon dolar
Yaşı: 60
-
110
110
|
122
EROL ÜÇER
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 89
-
111
111
|
122
İNAN KIRAÇ
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 80
-
112
112
|
122
KAMİL YAZICI
Serveti: 575 milyon dolar
Yaşı: 88
-
113
113
|
122
ETHEM SANCAK
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 59
-
114
114
|
122
ERHAN KURDOĞLU
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 55
-
115
115
|
122
HAKKI YILDIZ
Serveti: 450 milyon dolar
Yaşı: 41
-
116
116
|
122
ERDOĞAN DEMİRÖREN
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 79
-
117
117
|
122
İBRAHİM ÇEÇEN
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 76
-
118
118
|
122
MEHMET EMİN KARAMEHMET
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 72
-
119
119
|
122
ERDEN TİMUR
Serveti: 450 milyon dolar
Yaşı: 35
-
120
120
|
122
MEHMET KUTMAN
Serveti: 500 milyon dolar
Yaşı: 57
-
121
121
|
122
TACETTİN ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 84
-
122
122
|
122
FİKRET ÖZTÜRK
Serveti: 400 milyon dolar
Yaşı: 67