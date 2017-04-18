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İŞ-YAŞAM

Türk milyarderlerin yaşları

18 Nisan 2017 Salı, 12:27:22 HABERTURK.COM

İşte Forbes'un zenginler listesinde yer alan Türk milyarderlerin yaşları...

  • 1 Türk milyarderlerin yaşları
    1 | 122

    MURAT ÜLKER

    Serveti: 3.7 milyar dolar

    Yaşı: 58

  • 2 Türk milyarderlerin yaşları
    2 | 122

    ALİ ÜLKER

    Serveti: 700 milyon dolar

    Yaşı: 48

  • 3 Türk milyarderlerin yaşları
    3 | 122

    AHMET ÖZOKUR

    Serveti: 600 milyon dolar

    Yaşı: 36

  • 4 Türk milyarderlerin yaşları
    4 | 122

    SİNAN TARA

    Serveti: 1.2 milyar dolar

    Yaşı: 56

  • 5 Türk milyarderlerin yaşları
    5 | 122

    ALİ KOÇ

    Serveti: 700 milyon dolar

    Yaşı: 49

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