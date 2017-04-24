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24 NİSAN 2017
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TAV Havalimanları
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TAV Suudi Arabistan'da iki havalimanı daha işletecek

TAV Havalimanları Holding'in Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'daki iki havalimanının işletilmesi için seçildiği resmi olarak duyuruldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:24:17 Güncelleme: 13:36:02 Reuters

TAV Havalimanları, Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Qassim ve Hail Havalimanlarını'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (GACA) gelen davet üzerine birebir görüşmelere başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 

TAV'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu iki havalimanının TAV ve yüzde 50 ortağı Al Rajhi Holding Group ile
30 yıl süreyle işletilmesi konusunda seçildiğinin GACA tarafından resmi olarak açıklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 2016'da yaklaşık 2.5 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları yeni yatırımlarla ile birlikte yılda yaklaşık 6.5 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

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