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İŞ-YAŞAM

BTK cep telefonlarını kaybedenlere uyarıda bulundu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonların kaybolması ve çalınmasıyla ilgili uyarıda bulundu. BTK'nın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların telefonların IMEI numarasını kaydetmesi gerekiyor

25 Nisan 2017 Salı, 17:38:26 Güncelleme: 17:40:10 İHA

Cep telefonu çalınan kişi, bir yandan kendisi için çok değerli olan rehberini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan telefonunun suç örgütleri tarafından kullanılmasından endişe duyuyor.

Yaklaşık 75 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de bazı art niyetli kişiler çalıntı cep telefonlarını kullanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonunu kaybeden vatandaşın yapması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı.

BTK bünyesinde kurulan Bilgi ve İhbar Merkezi’nin (BİM) 0 312 294 94 94 numaralı telefonunu arayarak 15 haneli IMEI numarasını bildiren vatandaş, hattın iletişime kapanmasını sağlıyor. Resmi internet sitesinden bir vatandaşın 'Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?' sorusunu cevaplandıran BTK, şu açıklamada bulundu; "Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur.

Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir." 'Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum.

Ne yapmalıyım?' sorusunun da cevaplandırıldığı açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurulabilecektir." denildi.

BTK, vatandaşlara, cep telefonlarının çalınması durumunda, ilk olarak 0 312 294 94 94 numaralı telefondan BTK’nın Bilgi ve İhbar Merkezi’nin aranması çağrısında bulundu. Ancak bu numarayı aramadan önce IMEI numaranızı mutlaka bilmeniz gerekiyor.

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