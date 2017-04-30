Dört büyüğün borcu ağları deldi!

Türk futbolunun kanayan yarası olan kulüplerin borç yükü adeta dinmek bilmiyor. Öyle ki, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Türk futbolunun 4 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplam borcu, 1 Haziran 2016-28 Şubat 2017 dönemini kapsayan 9 aylık bilançolara göre, 3.8 milyar TL’yi aşarak 4 milyar TL sınırına dayandı. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bu artış, UEFA’nın Financial Fair Play kurallarına tabi olmalarına karşın yaşandı. UEFA’nın frenlemesi olmasaydı, bu borcun 4 milyar TL’yi aşması neredeyse kesindi. Söz konusu dört büyük kulübün toplam varlıkları ise 1.9 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Yani, bu kulüplerin borçları toplam varlıklarının iki katını aşmış durumda. Bir başka ifade ile bütün varlıklarını satsalar bile bu kulüplerin bir o kadar daha borcu kalıyor. Varlıklarına göre, borçluluklara bakıldığında ise en kötü tablo Beşiktaş’ta görünüyor. Kara Kartalların 426.4 milyon TL’lik toplam varlığına karşılık, 970 milyon TL toplam borcu bulunuyor. Beşiktaş’ı bu kulvarda, 626.9 milyon liralık varlığına karşın 1.2 milyar TL borcu bulunan Galatasaray ve 607.3 milyon liralık varlığına karşın 1.1 milyar TL borcu olan Fenerbahçe izliyor.

BÜTÜN VARLIKLARINI SATSALAR YETMİYOR

Kulüplerin bilançolarındaki en vahim tablolardan biri ise negatif özkaynak sorunları. Öyle ki, 4 kulübün tam 1 milyar 895 milyon TL ekside. Yani 4 kulüp bütün varlıklarını satsa özkaynak ihtiyaçlarını ancak karşılayabilir duruma geliyor. 4 kulübün 9 aylık toplam gelirinin 1.1 milyar lira olduğu göz önüne alındığında sorunun ne kadar büyük olduğu da gözler önüne çıkıyor. Öte yandan kulüplerin kârlılık sorununun ilk 9 aylık dönemde de devam ettiği gözleniyor. Söz konusu dönemde 4 büyük kulübün toplam zararı 409.3 milyon TL olurken, bu dönemde tek kâr eden kulüp ise 2.9 milyon TL ile Beşiktaş.

EN BÜYÜK GELİR KAYBI CİMBOM’DA

Bu sezon oynadığı futbol ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeşil sahalardaki başarısız performansı finansal tablolarda da kendini gösterdi. Her iki kulübün gelirleri de ciddi şekilde düştü. Söz konusu 9 aylık dönemde Galatasaray’ın gelirleri bir önceki döneme göre yüzde 38 çakılarak 391.6 milyon liradan, 243.6 milyon liraya indi.

Aynı dönemde Fenerbahçe’nin gelirleri ise yüzde 13 düşüşle 402 milyon liradan, 349.7 milyon liraya düştü. Bu dönemde Trabzonspor’un gelirlerinde yaşanan ciddi artış ise dikkat çekti. Yeni stadına taşınan Bordo Mavililerin geliri kombine satışlarının da etkisiyle yüzde 53.1 artışla 82.8 milyon liradan 126.8 milyon liraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ YENİ STADIN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Beşiktaş, yeni stat ve sportif başarının etkisiyle gelirlerini yüzde 41.5 artırdı. Ancak Beşiktaş’ın mali anlamda toparlanması için uzun yıllar benzer performansı göstermesi şart.