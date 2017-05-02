İŞ-YAŞAM
02 MAYIS 2017
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İŞ-YAŞAM

Wikipedia'dan Türkiye'de ilk resmi hamle geldi

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki yasaklama kararının ardından ilk hamlesini yaptı. Wikipedia, avukatı aracılığı ile karara itiraz etti ve daha önce Google ve YouTube için verilen kararları hatırlatarak sitenin yeniden açılmasını talep etti.

02 Mayıs 2017 Salı, 13:51:23 Güncelleme: 15:16:43

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Can'ın haberine göre, Wikipedia'ya Türkiye’den erişimin engellenmesinden sonra sitenin bağlı olduğu vakıf aracılığı ile ilk resmi hamle geldi.

Vakıf, idari tedbir kararından sonrasında Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz etti. Mahkemeye yapılan itirazda, söz konusu erişim engelinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğu belirtilerek, daha önce Google ve YouTube için verilen kararlar hatırlatıldı. Ayrıca, Wikipedia'nın erişime engellenmesine sebep olan içeriklerin 2 dildeki Wikipedia versiyonunda yer aldığı ve platformun tamamının kapatılmasının ölçüsüz bir karar olduğu itiraz dilekçesinde yer alan detaylar arasında yer alıyor.

'TEMSİLCİLİK AÇILSIN'

Wikipedia, 29 Nisan'da içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerek Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.

BTK'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'nın içerikleri kaldırma hususuna yanaşmadığı ve aksine koruma altına aldığı belirtildi. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor.

'TERÖRÜ LANETLİYORUZ'

Buna karşın Wikimedia Vakfı'nda da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Engelleme, BTK tarafından İngilizce ve Türkçe Vikipedilerdeki birkaç maddenin Türkiye’de URL tabanlı olarak engellenmesini talep eden 28 Nisan Cuma tarihli bir tebligattan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Dünya genelindeki gönüllü editör topluluğunun oluşturduğu ansiklopedi maddelerinin özgürce paylaşılmasının şiddet ve nefrete dayalı bir gündemin desteklenmesi şeklinde yanlış yorumlanabilmesinden dolayı derin bir endişe duyuyoruz. Bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz. Vikipedi’nin amacı, ansiklopedik bilgileri dünyayla paylaşmaktır. Wikimedia Vakfı olarak biz, tartışmasız bir biçimde terörizmi lanetliyor ve reddediyoruz. Bilginin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor ve Türk hükümetinden bu engellemeyi kaldırmasını talep ediyoruz” dedi.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 2 dakika önce
    Wikipedia'yı da kapatın, kitap defteri de yasaklayın cahillerle, 4838 katlı apartman inşa ederek bakalım ne kadar dayanacak güzel ülkem. Gericiler..
  • Misafir 12 dakika önce
    tabii ya ilişe Türkiye'nin destek vermesi iftirası da çok ansiklopedik bir bilgiydi!
  • Misafir 15 dakika önce
    Bu ulkede terore taviz yok. Haydin baska kapiya
  • Misafir 23 dakika önce
    adam olun.
  • Misafir 24 dakika önce
    Sen ağzına gelen hakareti sırala, sonra da özgürlükten bahset. Özgürlüğünüz, ülkemizin geleceğinden daha değerli değildir!
  • Misafir 25 dakika önce
    Avrupalılar zaten herşeyi işine geldiği gibi gösterir, kendi katlettikleri afrikalılardan, kızılderililerden bahsetmezler. Medeniyetin kaynağını yunanlar diye gösterip sümer ve mısır medeniyetlerini yoksayarlar, çine kadar uyuşturucu pompaladıkları yılları yazmazlar şuanda aynen onlarca terör örgütüne kaynak, silah ve istihbarat yardımı yapan avrupadan ve tasma taktığı insanlardan da bu beklenir.
  • Misafir 28 dakika önce
    yalan yanlış bilgilerle dolu bir platform, önüne gelen kendince birşeyler atıyor olması ansiklopediden çok bir çöplük haline sokar orayı
  • Misafir 32 dakika önce
    hadi be şimdidwe internet ansiklopedisi mi. bir gidin ya insanları okumaktan nefret eder hale getirdiniz. bırakın biz bilgilere eski tür ansiklopedi üzerinden ulaşalım. ulaşalım ki çocuklar kes yapıştır ile hiç okumadan ödev yapmasının önüne geçelim.
  • Misafir 33 dakika önce
    Yerli ve yabancı kefereye karşı sıfır taviz politikası yürütülmeli.
  • Misafir 37 dakika önce
    wikipedya sende milyonlarca insanin rencide edilmesinin önüne gec
  • Misafir 40 dakika önce
    bütün bu tip siteler temsilcilik açmadıkça vergi ödemedikçe teröristlerin sözclüğünü yapmayı bırakmadıkça açmayalım
  • Misafir 40 dakika önce
    Dünyada ve Türkiye de ne kadar Ülke menfaatine aykırı dini ve milli değerlerimize hakaret eden şerefsiz adi site ve kurum varsa derhal kapatılmalı ve gereken dersin misli ile verilmesi gerekir.
  • Misafir 40 dakika önce
    Pek akıllanmamışlar anlaşılan...
  • Misafir 56 dakika önce
    ABD-İNGİLTERE-İSRAİL müslüman kaatili DAEŞ'i bizzat kursun, en büyük terörle mücadeleyi Türkiyenin yürüttüğünü ve DAEŞ'in en çok mağdur ettiği ülkenin Türkiye olduğunu dünya görsün.... ondan sonra böyle zevzeklikPEDİ/istihbaratPEDİ numaralarıyla ülkemize operasyon çekilsin... hadi oradan!
  • Misafir 60 dakika önce
    sen Türkiye Cumhuriyetinden talepte bulunamazsın. anca maruzatını arzedersin.
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye'nin terörü destekleyen ülke olduğu iddiasında bulunuyorsa bunu ispatlamak ve kaynak göstermek zorundadır.Aksi halde bütün Türk milleti bu kurum hakkında davacı olmalıdır.Ben şahsen bu iftiraya karşı şikayetçiyim.
  • Misafir 1 saat önce
    gonullu editormus hadi oradan... parayi basan istedigi dezarformasyonu yapiyor..
  • Misafir 1 saat önce
    amerika gibi çin gibi ekonomin kuvvetli olsun bakalım wikipedia aleyhinde hiç bir şey yazabilirmi
  • Misafir 1 saat önce
    Bilime siyaseti karıştırdınız Türk milletinin nazarında saygınız kalmadı Wikipedia
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