Akzo Nobel, PPG
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Akzo Nobel, ABD'li PPG'nin 26.9 milyar euroluk teklifini reddetti

Hollanda merkezli boya üreticisi Akzo Nobel (AKZO.AS), ABD’li rakibi PPG Industries’in (PPG.N) 27 milyar euroluk satın alma teklifini reddetti. PPG, geçen ay Akzo’ya üçüncü teklifini yapmış ve fiyatı yüzde 8 oranında arttırmıştı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:24:17 Güncelleme: 13:26:31 HABERTURK.COM

ABD'li boya üreticisi PPG Industries, Hollanda merkezli rakibi şirketine yönelik satın alma teklifini yüzde 8 oranında arttırarak 26.9 milyar euroya yükseltmişti.

haberturk.com'un derlediği habere göre, Akzo’dan yapılan açıklamada şirketin teklifi reddettiği ve PPG ile görüşmelere devam edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada reddetme kararının tekelcilikle ilgili risklerden ve kültürel farklılıklara dair endişelerden kaynaklandığı, Akzo’nun satılmasının şirketi değersizleştireceği belirtildi.

Elliott Advisors öncülüğündeki bazı Akzo hissedarları, teklifin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Akzo'nun en azından PPG ile keşif müzakerelerine girmesini istiyordu. PPG’nin Akzo’nun kararına rağmen Hollanda yasaları uyarınca 1 Haziran’a kadar resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Akzo CEO’su Ton Buechner, PPG’nin şirketi satın almasını önlemek için yatırımcılara 1.6 milyar euro ödeme yapmayı ve şirketin kimya işletmesini satışa çıkarmayı planladığını kaydetti.

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