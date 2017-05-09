Elliot Advisors, Akzo başkanının görevden alınması için dava açtı

Akzo Nobel’in PPG ile görüşmeleri sürdürmesinde ısrarcı olan fon şirketi Elliot Advisors, bugün yayımladığı açıklamada, PPG’nin üçüncü teklifinin reddedilmesinin Akzo’nun Yönetim Kurulu kararlarının ve Hollanda’daki yasaların açık bir ihlali olduğunu kaydetti. Elliot Advisors, Akzo yönetimini kurumsal dünyadaki yerleşik ilkeleri kibirli bir şekilde hiçe saymakla da suçladı.

Şirket, en büyük hissedarı olduğu Akzo’nun başkanı Antony Burgmans’ın görevden alınması için Amsterdam Girşimcilik Kurulu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hollanda yasalarına göre yüzde 10’dan fazla hissesi bulunanlar, olağanüstü toplantı için şirkete çağrıda bulunabiliyor.

ABD'li boya üreticisi PPG Industries, Akzo Nobel şirketine üçüncü satın alma teklifini 26.9 milyar euroya yükseltmiş, ancak Akzo teklifi reddetmişti. Akzo’nun açıklamasında reddetme kararının tekelcilikle ilgili risklerden ve kültürel farklılıklara dair endişelerden kaynaklandığı, Akzo’nun satılmasının şirketi değersizleştireceği belirtilmişti.