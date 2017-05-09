Akzo Nobel, PPG, Elliot Advisors, Antony Burgmans
İŞ-YAŞAM

Elliot Advisors, Akzo başkanının görevden alınması için dava açtı

Hollanda merkezli boya üreticisi Akzo Nobel’in ABD’li rakibi PPG Industries’in (PPG.N) 27 milyar euroluk satın alma teklifini reddetmesinin ardından, Akzo’nun en büyük hissedarı olan Elliot Advisors’tan sert tepki geldi. Elliot Advisors, Akzo Başkanı Antony Burgmans’ın görevden alınması için dava açtı.

09 Mayıs 2017 Salı, 09:58:53 Güncelleme: 10:29:03 HABERTURK.COM

Akzo Nobel’in PPG ile görüşmeleri sürdürmesinde ısrarcı olan fon şirketi Elliot Advisors, bugün yayımladığı açıklamada, PPG’nin üçüncü teklifinin reddedilmesinin Akzo’nun Yönetim Kurulu kararlarının ve Hollanda’daki yasaların açık bir ihlali olduğunu kaydetti. Elliot Advisors, Akzo yönetimini kurumsal dünyadaki yerleşik ilkeleri kibirli bir şekilde hiçe saymakla da suçladı.

Şirket, en büyük hissedarı olduğu Akzo’nun başkanı Antony Burgmans’ın görevden alınması için Amsterdam Girşimcilik Kurulu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hollanda yasalarına göre yüzde 10’dan fazla hissesi bulunanlar, olağanüstü toplantı için şirkete çağrıda bulunabiliyor.

ABD'li boya üreticisi PPG Industries, Akzo Nobel şirketine üçüncü satın alma teklifini 26.9 milyar euroya yükseltmiş, ancak Akzo teklifi reddetmişti. Akzo’nun açıklamasında reddetme kararının tekelcilikle ilgili risklerden ve kültürel farklılıklara dair endişelerden kaynaklandığı, Akzo’nun satılmasının şirketi değersizleştireceği belirtilmişti.

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